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Çocuğun çakmakla oynadığı yangın Eskişehir'de paniğe neden oldu - Son Dakika
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Çocuğun çakmakla oynadığı yangın Eskişehir'de paniğe neden oldu

Eskişehir'de çakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuğun koltuğu tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 16 kişi dumandan etkilendi ve evde hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuğun çakmakla oynadığı yangın Eskişehir\'de paniğe neden oldu
08.01.2024 - 13:32,
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ESKİŞEHİR'de çakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuğun koltuğu tutuşturması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 16 kişi duman etkilenirken, evde hasar oluştu.

Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evde, gece saatlerinde çakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuk koltuğu tutuşturdu. Kısa sürede alev alan koltuk, evin diğer eşyalarına da sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, apartmandaki 16 kişi yoğun dumandan etkilendi, evde de hasar oluştu. Tedavi altına alınan 16 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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