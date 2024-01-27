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Çocuğuyla gezen hırsız, semt pazarında cep telefonunu çaldı - Son Dakika
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Çocuğuyla gezen hırsız, semt pazarında cep telefonunu çaldı

Adana'da 4 yaşındaki çocuğuyla gezen bir kişi, semt pazarında alışveriş yapan bir kadının cebindeki cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli, sokakta yakalandı. Şüpheli, daha önce işlediği 5 ayrı hırsızlık suçundan aranıyordu. Tutuklanan şüpheli, çalınan cep telefonunu sahibine teslim edildi.

Çocuğuyla gezen hırsız, semt pazarında cep telefonunu çaldı
27.01.2024 - 10:22,
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ADANA'da 4 yaşındaki çocuğuyla gezen Mustafa Ş. (37), semt pazarında alışveriş yapan Fatma A.'nın (45) cebindeki cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli, sokakta yakalandı.

Olay, 24 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yaşındaki oğluyla birlikte yürüyen Mustafa Ş., alışveriş yapmak için semt pazarına giden Fatma A.'nın cebindeki telefonu görünce, arkasından yaklaştı. Pazarcıya fiyat sorma bahanesiyle tezgaha yönelen Mustafa Ş., Fatma A.'nın pardösüsünün cebindeki telefonu saniyeler içinde çaldı. Telefonu cebine koyan şüpheli, yürüyerek bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark eden Fatma A., polise ihbarda bulundu.

'İHTİYAÇLARIMI KARŞILAYACAKTIM'

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığını saptadı. Güzergahta çalışma yapan ekipler, şüpheliyi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Yapılan üst aramasında ise Fatma A.'nın cep telefonu ele geçirildi. Emniyete götürülen Mustafa Ş. ifadesinde, "İçindeki hattı kırıp, çöpe attım. Telefonu satıp, ihtiyaçlarımı karşılayacaktım" dedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cep telefonu ise sahibi Fatma A.'ya teslim edildi.

Kaynak: DHA
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Adana Yüregir, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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