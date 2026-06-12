Çocuk İşçiliğine Dikkat: Tunahan'ın Ölümü - Son Dakika
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Çocuk İşçiliğine Dikkat: Tunahan'ın Ölümü

12.06.2026 18:02
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DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, Tunahan Kaya'nın ölümünün soruşturulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Ağrı'da çalıştırıldığı inşaatın 6'ncı katındaki iskeleden düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Tunahan Kaya'nın ölümüne ilişkin iddiaların tüm yönleriyle soruşturulması gerektiğini söyledi. Şahin, "Buradan açıkça söylüyorum, bir çocuğun ölümü parayla kapatılamaz. Bir evladın hayatı, şantiyedeki ihmaller zincirine feda edilemez" dedi.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapan Şahin, Türkiye'de çocuk işçiliği, denetimsizlik ve cezasızlık sorununa dikkat çekti.

Tunahan Kaya'nın ailesiyle görüştüğünü belirten Şahin, ailenin anlattıklarının yalnızca bir iş cinayeti iddiasını değil, aynı zamanda üzeri kapatılmaya çalışılan ağır bir ihmal zincirini ortaya koyduğunu ifade etti.

Şahin, "Ailenin beyanına göre Tunahan'a kaynakçı çırağı olacak, yukarıda işi yok deniliyor. Sonra 16 yaşındaki bir çocuk 6. kata çıkarılıyor. Gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığı belirsizliğini korurken aileye net bilgi verilmiyor ve çelişkili açıklamalar yapılıyor. Daha vahimi, aile Tunahan'ın toprağı kurumadan kendilerine para ve daire teklif edildiğini, şikayetten vazgeçmelerinin istendiğini söylüyor. Buradan açıkça söylüyorum, bir çocuğun ölümü parayla kapatılamaz. Bir annenin acısı sus payıyla susturulamaz. Bir evladın hayatı, müteahhidin hesabına, taşeronun savunmasına, şantiyedeki ihmaller zincirine feda edilemez" dedi.

"OLAY TÜM YÖNLERİYLE SORUŞTURULMALI"

Olayın hukuki ve idari yönden derhal soruşturulması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bu iddialar doğruysa ortada yalnızca bir iş cinayeti değil, aynı zamanda soruşturmayı karartmaya, aileyi baskı altına almaya ve adaleti satın almaya dönük çok ağır bir tablo vardır. Savcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı, ilgili müfettişleri ve tüm yetkili kurumları göreve çağırıyorum. Tunahan Kaya dosyasında şantiye sahibi kimdir, müteahhit kimdir, taşeron kimdir, şantiye şefi kimdir, iş güvenliği uzmanı kimdir, yapı denetim sorumluları kimdir, bu çocuk o inşaata hangi sıfatla sokulmuştur, 6. kata neden çıkarılmıştır, düşmeye karşı hangi önlemler alınmıştır, olaydan sonra aileye kim ne teklif etmiştir? Bunların tamamı tek tek araştırılmalıdır" ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLARIN İŞ KAZASI OLMAZ, ÇOCUKLARI KORUMAYAN DÜZENİN SUÇU OLUR"

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde süslü mesajlara değil, gerçek hesap sormaya ihtiyaç olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Çocuk işçiliğiyle mücadele afişle, sloganla, törenle olmaz. Çocuğu yoksulluğa mahküm eden düzenle, denetimsiz şantiyelerle, ucuz işgücü düzeniyle ve cezasızlıkla mücadele ederek olur. 'Meslek öğreniyor' diyerek çocuk emeğini meşrulaştıramazsınız. Çıraklık adı altında çocukları ağır ve tehlikeli işlerin içine itemezsiniz. 16 yaşındaki bir çocuğu inşaata çıkarıp sonra buna kader diyemezsiniz. Bu kader değil; ihmal, yoksulluk ve denetimsizliktir. Tunahan Kaya için adalet istiyoruz. Ama yalnızca Tunahan için değil; çalışırken ölen, yaralanan, okuldan koparılan, çocukluğu elinden alınan bütün çocuklar için adalet istiyoruz. Çocukların alın teri olmaz, çocukların oyun hakkı olur. Çocukların iş kazası olmaz, çocukları korumayan düzenin suçu olur. Tunahan'ın sesi kısılmayacak ve bu dosyanın üzeri kapatılmayacak."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Milletvekili, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk İşçiliğine Dikkat: Tunahan'ın Ölümü - Son Dakika

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