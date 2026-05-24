Çocuk Korosundan İlk Konser

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde müzik öğretmeni Hulusi Kayalı öncülüğünde kurulan 26 Kasım İlkokulu Çocuk Korosu, ilk konserini verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere, Okul Müdürü Cem Kayalı, veliler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Minik öğrenciler seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Okul Müdürü Cem Kayalı, öğrencilerin uzun süredir bu konsere hazırlandığını belirterek, "Çocuklarımızın sahnedeki heyecanı ve mutluluğu bizleri de gururlandırdı. Sanatın ve müziğin çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir yeri var. Bu güzel organizasyonda emeği geçen müzik öğretmenimiz Hulusi Kayalı'ya, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.