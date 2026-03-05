Efeler Belediyesi, Çocuklara Daha Güvenli ve Hijyenik Oyun Alanları Sunuyor - Son Dakika
Efeler Belediyesi, Çocuklara Daha Güvenli ve Hijyenik Oyun Alanları Sunuyor

05.03.2026 16:02  Güncelleme: 16:13
Efeler Belediyesi, çocuk oyun alanlarını güvenli ve hijyenik hale getirmek için geniş kapsamlı yenileme çalışmalarına başladı. Eski sert kumlar temiz, elenmiş kumlarla değiştirilerek parkların estetiği ve güvenliği artırıldı.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çocuk oyun alanlarını baştan aşağı yenileyerek, çocuklara daha güvenli ve hijyenik oyun alanları sunuyor.

Efeler'de yaşam kalitesini artırmak ve sosyal alanları vatandaşlar için daha cazip hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam eden belediye ekiplerinin çalışmalarının yeni adresi çocuk parkları oldu. "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim öncelikli görevimizdir" diyen Başkan Anıl Yetişkin'in talimatıyla, ilçe genelindeki parklarda kapsamlı bir zemin yenileme çalışması başlatıldı.

Sertleşen zeminler gitti, yepyeni elenmiş kumlar geldi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun alanlarındaki yıpranmış ve zamanla sertleşerek oyun güvenliğini tehlikeye atan eski kumların yerine temiz, elenmiş ve yumuşak kumlar serildi. Böylece parklar, hem estetik hem de güvenli hale getirildi.

Çalışmalar kapsamında Alaçam ve Kemal Ünlü Parkı, Kızılcaköy, Dalama, Gölcük, Emirdoğan ve İmamköy mahallelerindeki oyun alanları yenilendi.

Yetkililer, kumlama ve bakım çalışmalarının ihtiyaç duyulan her noktada aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:13:20. #.0.5#
