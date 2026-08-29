Çocuk Parkına Zarar Verildi - Son Dakika
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Çocuk Parkına Zarar Verildi

Çocuk Parkına Zarar Verildi
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Ergene'deki park, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Belediye, onarım çalışmalarına başladı.

Ergene ilçesinde çocuk parkına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, Sağlık Mahallesi'ndeki parkta oyun grupları, salıncaklar ve zemin kaplamalarının tahrip edildiğini belirtti.

Belediye ekiplerinin zarar gören alanlarda çalışma başlattığını aktaran Topak, "Bir çocuğumuzun gelip güvenle oyun oynayacağı alana zarar verilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Kırılan, sökülen veya kullanılamaz hale getirilen her ekipmanın bedeli yine vatandaşlarımızın kaynaklarından karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Çorluspor 1947'nin yeni sezon hedefleri görüşüldü

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Çorluspor 1947'nin yeni sezon hazırlıkları ve hedefleri değerlendirildi.

Toplantıya Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, Çorluspor 1947 Kulüp Başkanı Ahmet Bayram ve kulüp yöneticileri katıldı.

Kulübün mevcut durumu ve yeni sezonda izlenecek yol haritasının ele alındığı toplantının ardından Sarıkurt, Çorluspor 1947'nin kentin ortak değerlerinden biri olduğunu belirterek, takıma yeni sezonda başarı diledi.

Kaynak: AA

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