Parkta akrobatik hareket yapan kuryelere 146 bin TL ceza

AKSARAY'da motosikletleriyle çocuk parkında oyun grubundaki parkura çıkıp, akrobatik hareketler yapan 2 kuryeye, toplam 146 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, dün Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda meydana geldi. Kuryeler İ.Y (20) ve M.A.K. (20), motosikletleriyle çocuk parkında oyun grubundaki parkurlara çıkıp akrobatik hareketler yaptı. Çevredekiler bu anları cep telefonu kamerası ile kaydedip, sanal medyada yayınlandı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakalarını belirledikleri 2 kuryeyi, servis taşıdıkları sırada yakaladı. Gözaltına alınan 2 kurye hakkında, 'Akrobatik hareketler yapmak', 'Saygısızca araç kullanmak', 'Motosikleti yaya yolunda sürmek' ve 'Yetki belgesiz araç kullanmak' suçundan toplam 146 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan 2 kuryenin motosikletleri de trafikten menedildi.