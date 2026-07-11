Parkta akrobatik hareket yapan kuryelere 146 bin TL ceza - Son Dakika
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Parkta akrobatik hareket yapan kuryelere 146 bin TL ceza

Parkta akrobatik hareket yapan kuryelere 146 bin TL ceza
11.07.2026 15:58
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Aksaray'da iki motosiklet kuryesi, çocuk parkındaki oyun grubuna çıkarak akrobatik hareketler yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis tarafından yakalanan kuryelere, çeşitli trafik ihlallerinden toplam 146 bin TL idari para cezası kesildi, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu ve motosikletleri trafikten menedildi.

AKSARAY'da motosikletleriyle çocuk parkında oyun grubundaki parkura çıkıp, akrobatik hareketler yapan 2 kuryeye, toplam 146 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, dün Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda meydana geldi. Kuryeler İ.Y (20) ve M.A.K. (20), motosikletleriyle çocuk parkında oyun grubundaki parkurlara çıkıp akrobatik hareketler yaptı. Çevredekiler bu anları cep telefonu kamerası ile kaydedip, sanal medyada yayınlandı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakalarını belirledikleri 2 kuryeyi, servis taşıdıkları sırada yakaladı. Gözaltına alınan 2 kurye hakkında, 'Akrobatik hareketler yapmak', 'Saygısızca araç kullanmak', 'Motosikleti yaya yolunda sürmek' ve 'Yetki belgesiz araç kullanmak' suçundan toplam 146 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan 2 kuryenin motosikletleri de trafikten menedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Parkta akrobatik hareket yapan kuryelere 146 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parkta akrobatik hareket yapan kuryelere 146 bin TL ceza - Son Dakika
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