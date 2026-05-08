Çankaya'da Minikler, Gelecekleri İçin Tohum Ekti

08.05.2026 10:50  Güncelleme: 11:40
Çankaya Belediyesi Şeker Portakalı Ekolojik Kreşi'nde eğitim gören çocuklar, doğa üzerine eğitici bir programa katılarak mısır ve ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdular. Etkinlik, çocuklara tarım süreçleri ve çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Şeker Portakalı Ekolojik Kreşi'nde eğitim gören çocuklar, doğayla iç içe keyifli ve öğretici gün geçirdi. Program kapsamında miniklere tohum, toprak, bitkilerin büyüme döngüsü ve doğanın sürdürülebilirliği üzerine yaşlarına uygun teorik bir eğitim verildi.

Eğitimin ilk bölümünde çocuklar; bir bitkinin tohumdan fideye, fidandan yetişkin hale gelene kadar geçen sürecini görseller ve eğitici anlatımlarla öğrendi. Ayrıca toprağın önemi, suyun bitki gelişimindeki rolü ve doğaya saygılı üretimin temel prensipleri hakkında bilgilendirildiler.

MISIR VE AYÇİÇEĞİ TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Teorik eğitimin ardından minikler, Sertaç Hekim ve Rabia Eskici'nin rehberliğinde öğrendiklerini pratiğe dökerek, mısır ve ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu.

Bahçıvan kıyafetleri giyen minikler, kendi küçük parsellerinde toprağı hazırlayıp tohumlarını ekti, ardından can suyu vererek ilk bakım sürecini gerçekleştirdi. Birbirlerine yardım etmeleri ve birlikte hareket etmeleri, ekip çalışması bilincini de pekiştirmiş oldu.

ÜRETİMDE FARKINDALIK KAZANDILAR

Güzel havanın da etkisiyle doğayla baş başa vakit geçiren çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi. Tohumların büyüme sürecini merakla bekleyen minikler, doğanın döngüsünü yerinde deneyimleyerek çevre bilinci kazandı. Etkinlik, çocukların küçük yaşta doğayı tanıması, üretim süreçlerine dair farkındalık geliştirmesi ve çevre sevgisi kazanması açısından katkı sundu.

Kaynak: ANKA

