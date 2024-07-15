Çocuklar Eski Sokak Oyunlarıyla Buluştu

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Cin Ali Müzesi ve Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile iş birliği yaparak, çocukları eski sokak oyunları ile buluşturdu. Çocuklar, eski sokak oyunları ile keyifli bir gün geçirdi.

Çankaya Belediyesi, Cin Ali Müzesi ve Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde, eski sokak oyunlarını çocuklarla buluşturan bir etkinlik düzenledi. Eskiden sokaklarda oynanan şimdilerde ise unutulan oyunları çocuklarla buluşturan Belediye, çocukların aileleri ile birlikte farklı bir hafta sonu geçirmelerini sağladı.

Belediye'nin Bahçelievler'de bulunan Metin Oktay Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, misketten sekseke, ip atlamadan beş taşa, çin çandan hulahopa kadar sokağın ruhunu yansıtan oyunlar oynadılar. Geçmişte anne ve babalarının oynadığı oyunları oynamaktan mutluluk duyan çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi.