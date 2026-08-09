Çocuklar Güvende Projesi İle 9 Bin 842 Çocuğa Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen "Çocuklar Güvende" ekiplerinin, 9 bin 842 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde oluşturulan "Çocuklar Güvende" ekipleri ile farklı risk gruplarındaki çocukları korumaya yönelik tespit ve müdahale çalışmalarının yürütüldüğünü, ihtiyaç duyulan çocukların bulundukları yerde izlenmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu kapsamda ekiplerin, alan taramaları, çocuklarla mesleki çalışmalar, hane ve eğitim kurumlarına yönelik ziyaretler ile ailelere rehberlik faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Göktaş, ekiplerce tespit, koruma ve önlemeye yönelik izleme ve sosyal hizmet müdahale çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Göktaş, farklı risk gruplarından 344 bin 511 çocuğa ulaşıldığını ve çok sayıda aile ziyareti gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çocuklar, aile ve okul ortamında izleniyor

"Çocuklar Güvende" ekiplerinin en önemli ayağının okullarda yürütülen çalışmalar olduğunu vurgulayan Göktaş, "İllerde en az iki sosyal çalışma görevlisinin bulunduğu Çocuklar Güvende ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle okullarla eşleştiriliyor. Okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşmeler yapan mobil ekipler, devamsızlığı olan ve desteğe ihtiyaç duyan çocukların gereksinimlerini belirlemek için çocuklar ve aileleriyle de görüşüyor." ifadelerini kullandı.

Göktaş, ailelerle yapılan görüşmelerin ardından çocuk ve ailenin ihtiyaçlarının tespit edildiğini, gerekli tedbirlerle desteklenen çocukların aile ve okul ortamında izlenmesine devam edildiğini belirterek, 2019'da başlayan çalışma kapsamında bugüne kadar ekiplerce gerçekleştirilen okul ve aile ziyaretlerinde 68 bin 854 çocukla görüşme yapıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, "Çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen Çocuklar Güvende ekipleri, 9 bin 842 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi. Buna ek olarak 8 bin 619 çocuk Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamına alındı." bilgisini paylaştı.