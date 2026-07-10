Çocuklar Güvende Projesi\'ne Uluslararası Ödül

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuklar Güvende uygulamasının, Cenevre'de düzenlenen WSIS 2026 Ödülleri kapsamında 'Şampiyon Proje' ödülüne layık görüldüğünü duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklar Güvende uygulamamız, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Cenevre'de düzenlenen WSIS 2026 Ödülleri kapsamında 'Şampiyon Proje' ödülüne layık görüldü. Çocuklarımızın dijital dünyada güvenliğini esas alan çalışmalarımızın uluslararası düzeyde takdir görmesi bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Türkiye olarak, evlatlarımızın dijital ortamda güvenle büyüyebileceği bir gelecek için çalışmaya; yenilikçi ve öncü uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu kıymetli ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.