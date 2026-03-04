Çocuklar İçin Şiddet Raporu Sunuldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun raporu sunuldu.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Komisyon Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve beraberindeki Komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.

Kabulde, Aydoğdu tarafından komisyonun hazırladığı rapor TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sunuldu.