Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Çocuklar Toprağın Bilgisi ile Buluştu

(İZMİR) - Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlenen "Çocuk ve Genç Tarım Eğitimleri" Yaz Okulu Programı tamamlandı. Çocuklar dört hafta boyunca tohumdan gıda güvenliğine uzanan eğitimlerde toprağı, üretimi ve sürdürülebilir yaşamı uygulamalı olarak deneyimleyerek tarımsal farkındalık kazandı.

Selçuk'ta yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar toprağın ve üretimin kadim bilgisiyle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle geleceği değiştirecek çocukların tarım eğitimleri ile değişimin parçası olması amacıyla düzenlediği "Çocuk ve Genç Tarım Eğitimleri" başlığıyla 24 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda düzenlenen Yaz Okulu Programı tamamlandı.

"Tohum ve Toprak", "Bitki Yetiştirme", "Arılar ve Doğa Haritası", "Gıda Güvenliği" başlıklarında düzenlenen eğitimlere çok sayıda çocuk katıldı."

ÇOCUKLAR ÜRETİM SÜRECİNİ UYGULAMALI OLARAK DENEYİMLEDİ

Eğitim programı kapsamında ilk hafta düzenlenen Tohum ve Toprak eğitiminde katılımcı çocuklar, toprağın oluşumu ile tohumun büyüme ve gelişme süreçleri hakkında detaylı bilgi edinirken, eğitimin uygulama bölümünde Efes Tarlası Yaşam Köyü'ndeki plantasyon alanına biber tohumu dikti.

İkinci hafta düzenlenen Bitki Yetiştirme Atölyesi'nde bitkilerin gelişimi, büyümesi ve bitki hastalıklarına yönelik doğal çözümler anlatılırken, katılımcı çocuklar soğuk kompost atölyesine de katıldı.

Üçüncü hafta gerçekleştirilen Arılar ve Doğa Haritası eğitiminde ise doğanın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan arılar ve ekosistemdeki rolleri çocuklara aktarıldı.

GIDA GÜVENLİĞİ VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ KAZANDILAR

"Çocuk ve Genç Tarım Eğitimleri" kapsamında gerçekleştirilen son hafta eğitimlerinde çocuklar, Gıda Güvenliği başlığı altında tükettikleri gıdaların topraktan sofraya uzanan yolculuğunu, sağlıklı gıda seçimlerini ve gıda ürünlerinin etiketlerini doğru okumayı öğrendi."

Eğitimde ayrıca evlerde tüketilen organik atıkların geri dönüşümü anlatılarak bokaşi kompost sisteminin kullanımı hakkında bilgi verildi. Program sonunda katılımcı çocuklara bokaşi kompost seti hediye edildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN ELLERİ TOPRAĞA DOKUNSUN İSTEDİK"

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün en önemli amaçlarından birinin çocukların toprakla buluşması olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Biz Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü kurarken doğru tarım teknikleriyle üretimi destekleyen, iyi ve temiz gıdanın her tüketicinin hakkı olduğunu bilen ve geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin toprakla buluşmasını amaçlayan bir anlayışla yola çıktık. Çocuklarımızın büyürken ellerinin toprağa dokunmasını, yedikleri bir meyvenin topraktan sofraya uzanan yolculuğunu öğrenmelerini istedik. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen 'Çocuk ve Genç Tarım Eğitimleri' bu amaca hizmet eden en güzel iş birliklerinden biri oldu. Bizler geleceğimizin çocuklarımız ile değişeceğini biliyor ve tarım eğitimleri ile Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün vizyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliği ile geleceğe adım atıyoruz. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a tarımı öncelikli kılan anlayışı için, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çalışanlarına emekleri için, çocuklarını toprakla buluşturan ailelerimize ve öğretmenlerimize duyarlılıkları için çok teşekkür ederim" dedi.