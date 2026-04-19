Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar İçin Zararlı İçerikler Engelleniyor

19.04.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakanlık, 3 bin 40 zararlı içeriği engellemek için kurumlarla iletişim kurdu ve destek sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, internet ortamında çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen 3 bin 40 zararlı içeriğin engellenmesi veya kaldırılması için kurumlarla iletişime geçildi.

Bakanlık bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği veya karşılaştığı olumsuz içerikler ve riskler yakından izleniyor.

Takip sürecinin ardından, internet ortamı ve sosyal medyada çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki, ihmal, istismar ve suç unsuru içeren içeriklere yönelik engelleme ve kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik de psikososyal destek sağlanıyor.

Kurumlarla iş birliği yapılıyor

Sosyal Medya Çalışma Grubu, bu süreçte adli mercilerin yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile iş birliği yapıyor.

Çalışma Grubu tarafından, dijital ortam ve sosyal medyada aile ve toplum yapısını zedeleyen, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içerikler tespit ediliyor.

Bu içeriklerin çocuklar tarafından izlenmesinin psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 5651 sayılı Kanun uyarınca erişimin engellenmesi için BTK'den talepte bulunuldu ve gerekli işlem uygulandı.

Çalışma Grubu aracılığıyla yılın ilk 3 ayında 136, bugüne kadar toplam 3 bin 40 içeriğin kaldırılması veya engellenmesi için müdahalede bulunuldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:45:05. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuklar İçin Zararlı İçerikler Engelleniyor
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.