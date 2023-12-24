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Çocuklar İETT otobüsü ve kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı - Son Dakika
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Çocuklar İETT otobüsü ve kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı

Üsküdar ve Sancaktepe'de yaşanan iki ayrı olayda, çocuklar tehlikeye aldırış etmeden İETT otobüsü ve kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların tehlikeli yolculuğu kaydedildi.

24.12.2023 - 14:46,
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ÜSKÜDAR ve Sancaktepe'deki iki ayrı olayda çocuklar tehlikeye aldırış etmeden İETT otobüsü ve kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Çocukların tehlikeli yolculuğu sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar ve Sancaktepe'de yaşanan iki ayrı olayda, bir İETT otobüsü ile kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı. İlk olayda çocukların İETT otobüsüne tutunarak ilerlediği anlar görülüyor. İkinci olayda ise, çocuklar uzun süre kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapıyor.Bir sürücü çocuklara kamyonetin arkasından inmeleri için selektör yapıp korna çalıyor. Kamyonet sürücüsü durumu fark edip durduğunda ise, çocuklar kaçıyor. İki ayrı olayda çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydediliyor.

Çocuklar İETT otobüsü ve kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı
Kaynak: DHA
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Sancaktepe, Üsküdar, İETT, Ulaşım, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuklar İETT otobüsü ve kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı - Son Dakika
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