ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 12-13 yaşlarındaki çocuk trafikte otomobil kullanırken cep telefonuyla görüntülendi.
Altındağ Siteler mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda 06 CDU 588 plakalı otomobilin direksiyonuna geçen çocuk, yanında aynı yaşlardaki arkadaşıyla birlikte trafiğe çıktı. Çocuğun otomobile binmesi ve yoğun trafikte seyretmesi cep telefonuyla görüntülendi. Görüntü sosyal medyada da paylaşıldı.
Haber: ANKARA
Son Dakika › Güncel › Çocuklar Trafikte Otomobil Kullandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?