Çocuklar ve Uyuşturucu: Kayıp Aileler Buluştu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Çekmeköy'de bir okulda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Ne yazık ki dün bir öğretmenimiz, öğrencisi tarafından katledildi. Bu çocukların çoğunun hikayelerine baktığımızda ya suça bulaşmışlar ya da çocuk yaşta işe başlamışlar." dedi.

Gürsel Tekin, Bağımlılıkla Savaşan Aileler Derneği (BASADER), Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) ve Adil Yaşam Derneği başkanları ile üyelerini Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığında ağırladı.

Tekin, dernek temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından ellerinde kayıp çocuklarının fotoğraflarını tutan ailelerle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü kutlayan Tekin, anneler için evlatlarının çok kutsal olduğunu, daha önce kayıp ve bulunan çocuklarla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilerin yayımlandığını, ancak 2020 yılından beri bu verilerin paylaşılmadığını söyledi.

Türkiye'de doğan çocukların 86 milyonun evladı olduğunu dile getiren Tekin, "Ne yazık ki dün bir öğretmenimiz, öğrencisi tarafından katledildi. Bu çocukların çoğunun hikayelerine baktığımızda ya suça bulaşmışlar ya da çocuk yaşta işe başlamışlar." sözlerini sarf etti.

Gürsel Tekin, bağımlılığın sadece kişileri değil aileleri de kötü etkilediğine dikkati çekerek, "Hiçbir anne evladının kötülüğünü istemez. Bugün annelerin yüzde 70-80'i çocuğunu ihbar edebilecek duruma gelmişse nasıl bir iklimle karşı karşıya kaldığını tahmin edin. 'Acaba çocuğum tutuklanırsa bu maddeden uzaklaşır mı?' arayışı içinde oluyor. Ne yazık ki cezaevine girenin de bağımlılıktan kopmadığını görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Tekin, çocuk yaşta uyuşturucu bağımlılığına değinerek, "Bu çocuklarımız bugün rehabilite edilmezse, devletin, milletin eli bu çocukların üstünde olmazsa, şuna emin olun 3 yıl sonra başka bir hikaye konuşacağız. Hiçbirimizin can ve mal güvenliği olmaz." ifadesini kullandı.

YAKAD Başkanı Zafer Özbilici ise 1992 yılında otizmli ağabeyinin kaybolması üzerine harekete geçtiklerini, sonrasındaki süreçte diğer kayıp çocuk aileleriyle tanıştıklarını ve bu çatı altında toplandıklarını anlattı.

BASADER Başkanı Necla Sivaşan da uyuşturucu batağına düşen çocukları kurtarmak için anneler olarak çabaladıklarını belirtti.

Toplantıda söz alan kayıp aileleri de yakınlarının bulunmasını talep etti.

Toplantının ardından, Yasemen İslamoğlu tarafından, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısına çizilen bir tablo BASADER Başkanı Sivaşan'a armağan edildi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ve Tekin'in topluluktaki kadınlara 8 Mart dolayısıyla karanfil ve nergis hediye etmesiyle sona erdi.