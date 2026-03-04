Çocuklar ve Uyuşturucu: Kayıp Aileler Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar ve Uyuşturucu: Kayıp Aileler Buluştu

Çocuklar ve Uyuşturucu: Kayıp Aileler Buluştu
04.03.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsel Tekin, kayıp çocuk aileleriyle toplantıda, çocuk yaşta uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Çekmeköy'de bir okulda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Ne yazık ki dün bir öğretmenimiz, öğrencisi tarafından katledildi. Bu çocukların çoğunun hikayelerine baktığımızda ya suça bulaşmışlar ya da çocuk yaşta işe başlamışlar." dedi.

Gürsel Tekin, Bağımlılıkla Savaşan Aileler Derneği (BASADER), Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) ve Adil Yaşam Derneği başkanları ile üyelerini Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığında ağırladı.

Tekin, dernek temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından ellerinde kayıp çocuklarının fotoğraflarını tutan ailelerle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü kutlayan Tekin, anneler için evlatlarının çok kutsal olduğunu, daha önce kayıp ve bulunan çocuklarla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilerin yayımlandığını, ancak 2020 yılından beri bu verilerin paylaşılmadığını söyledi.

Türkiye'de doğan çocukların 86 milyonun evladı olduğunu dile getiren Tekin, "Ne yazık ki dün bir öğretmenimiz, öğrencisi tarafından katledildi. Bu çocukların çoğunun hikayelerine baktığımızda ya suça bulaşmışlar ya da çocuk yaşta işe başlamışlar." sözlerini sarf etti.

Gürsel Tekin, bağımlılığın sadece kişileri değil aileleri de kötü etkilediğine dikkati çekerek, "Hiçbir anne evladının kötülüğünü istemez. Bugün annelerin yüzde 70-80'i çocuğunu ihbar edebilecek duruma gelmişse nasıl bir iklimle karşı karşıya kaldığını tahmin edin. 'Acaba çocuğum tutuklanırsa bu maddeden uzaklaşır mı?' arayışı içinde oluyor. Ne yazık ki cezaevine girenin de bağımlılıktan kopmadığını görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Tekin, çocuk yaşta uyuşturucu bağımlılığına değinerek, "Bu çocuklarımız bugün rehabilite edilmezse, devletin, milletin eli bu çocukların üstünde olmazsa, şuna emin olun 3 yıl sonra başka bir hikaye konuşacağız. Hiçbirimizin can ve mal güvenliği olmaz." ifadesini kullandı.

YAKAD Başkanı Zafer Özbilici ise 1992 yılında otizmli ağabeyinin kaybolması üzerine harekete geçtiklerini, sonrasındaki süreçte diğer kayıp çocuk aileleriyle tanıştıklarını ve bu çatı altında toplandıklarını anlattı.

BASADER Başkanı Necla Sivaşan da uyuşturucu batağına düşen çocukları kurtarmak için anneler olarak çabaladıklarını belirtti.

Toplantıda söz alan kayıp aileleri de yakınlarının bulunmasını talep etti.

Toplantının ardından, Yasemen İslamoğlu tarafından, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısına çizilen bir tablo BASADER Başkanı Sivaşan'a armağan edildi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ve Tekin'in topluluktaki kadınlara 8 Mart dolayısıyla karanfil ve nergis hediye etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Gürsel Tekin, Sivil Toplum, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar ve Uyuşturucu: Kayıp Aileler Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
17:35
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:31:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Çocuklar ve Uyuşturucu: Kayıp Aileler Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.