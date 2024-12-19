Çocuklara Disiplin Önceliği - Son Dakika
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Çocuklara Disiplin Önceliği

Çocuklara Disiplin Önceliği

Prof. Dr. Acar Baltaş, çocuklara motivasyon yerine disiplin kazandırılmasını önerdi.

19.12.2024 11:47
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Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, velilere ve öğretmenlere çocukları motive etmek yerine onlara disiplin kazandırmaları tavsiyesinde bulundu.

Baltaş, TED Edirne Kolejince düzenlenen "Hayatın hakkını veren çocuklar yetiştirmek" adlı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Baltaş, velilere ve öğretmenlere, çocukları motive etmek yerine disipline etmelerini önerdi.

Velilerin çocuklarını sorumlulukla ödüllendirmeleri gerektiğini vurgulayan Baltaş, çocukların motive edilmesi için istisnai bir çaba harcamaya gerek olmadığını kaydetti.

"Çocuklar disiplinle erken tanışmalı"

Çocukların çok küçük yaşlarda disiplin kavramıyla tanışması gerektiğini dile getiren Baltaş, şu tavsiyelerde bulundu:

"Disiplin, baskı, dayatma, güç kullanma, çatık kaş değil, disiplinin tutarlılık olduğunu anlatmak gerekiyor. Disiplin, hedeflerde, ilkelerde, davranışlarda tutarlılıktır. Çocukları sorumlulukla ödüllendirin, motivasyonla değil, disipline odaklanın. Hayat başarısıyla akademik başarı paralel gitmiyor. Akademik başarısı yüksek olan insanların hayatta aynı performansı gösteremediğini çevremizde kısa gözlem yaptığımız zaman görüyoruz. Hayat başarısını sağlayan özelliklerde, daha çok sosyal becerileri geliştirme, insanlarla fonksiyonel iletişim kurabilme, hayata karşı olumlu tutum içerisinde olma, başarısızlıktan korkmama var."

Disiplinin çok küçük yaşlarda çocuklara sağlanabileceğini vurgulayan Baltaş, "Çocuklar yatağını toplayabilir, dişlerini düzenli fırçalayabilir. Bunlar küçük şeylerdir fakat çocuğa küçük yaşta sorunluluk duygusu kazandırır. Çocuklar hayatta en temel bilgilerini anaokullarında öğrenir ve bu bilgiler ömür boyu devam eder." dedi.

Baltaş, bu vatanın çok zor elde edildiğinin çocuklara küçük yaşlarda anlatılması gerektiğini belirterek, bu topraklara sahip çıkacak nesillerin yetiştirilmesini diledi.

Söyleşinin ardından TED Edirne Koleji kurucusu ve Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Baltaş'a teşekkür ederek kristal minyatür kürek teknesi hediye etti.

Kaynak: AA

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