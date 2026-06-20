Çocuklara Doğada Dijital Detoks - Son Dakika
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Çocuklara Doğada Dijital Detoks

20.06.2026 11:18
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Kırklareli'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar doğayla buluşarak teknolojiye ara verdi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, çocukların teknolojiden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirmesi amacıyla hobi bahçesinde "dijital detoks" etkinliği gerçekleştirildi.

Müdürlüğün bahçesinde yer alan hobi bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, ıhlamur ağaçlarından çiçek topladı ve bahçede yetişen meyvelerin hasadını yaptı.

"Ekranlardan Uzak, Doğaya Yakın" temasıyla düzenlenen organizasyon, günlük yaşamın yoğunluğu ile ekran alışkanlıklarından uzaklaşmak isteyen çocuklar için bir "dijital detoks" imkanı sundu.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, etkinliğe katılan çocukların doğayla baş başa keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Çocukların toprağa dokunarak doğayı gözlemlediklerini ve bu süreçte telefon ile teknolojiden tamamen uzak kaldıklarını anlatan Özbaş, etkinlik sayesinde çocukların iletişim, paylaşma, sorumluluk alma ve ekip olma becerilerinin de güçlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklara Doğada Dijital Detoks - Son Dakika

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