Çocuklara İlk İftar Etkinliği

Çocuklara yönelik "İlk Orucum, İlk İftarım-Masallarla Tekne Orucumu Açıyorum" etkinliği Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklarla buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, masal anlatıcıları Ümit Yaşar Özkan ve Elif Konar Özkan katılımcılarla oyunlar oynadı.

Bilmeceler sorulan ve masallar anlatılan etkinlikte öğle ezanıyla birlikte çocuklar tekne oruçlarını hep birlikte açıp ilk iftarlarını yaptı.

Oruçlarını açan çocuklar, daha sonra Karagöz-Hacivat Gölge Tiyatrosu'nu izledi.

Etkinlik kapsamında "Ramazan Davulu Boyama Atölyesi" de yapıldı.

Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.