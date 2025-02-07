Çocuklara Kayak Eğitimi

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Kayseri'de denetimli serbestliğe tabi 15 çocuğa "Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş" projesi kapsamında kayak eğitimi verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen "Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş" projesi kapsamında, suça sürüklenen 7'si kız toplam 15 çocuk, Erciyes Kayak Merkezinde kayak eğitimi aldı.

4 gün süren eğitimleri başarıyla tamamlayan çocuklara katılım belgesi verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonunda düzenlenen törene, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Bıyık ve kurum personeli katıldı.

Programda, eğitimi başarıyla tamamlayanlara belgeleri takdim edildi.