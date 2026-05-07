Çocuklara Oyuncak Dağıtımına Destek

07.05.2026 14:05
Gönüllüler, Şırnak'taki köylerde çocuklara balon ve oyuncak dağıtarak sosyal sorumluluk projesi yürüttü.

ŞIRNAK'ın Silopi ve Cizre ilçelerine bağlı köylerde gönüllüler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara balon ve oyuncak dağıttı. Açık kasa kamyonetle köylere giden gönüllüler, çocuklarla bir araya geldi.

Sosyal sorumluluk çalışmalarını 11 yıldır yürüten ve 'Köy Okulları Abisi' olarak tanınan Emin Sevin, Silopi'ye bağlı Babındak köyü Şemalbey Mezrası ile Cizre'ye bağlı Aşağıkonak köyünde çocuklara oyuncak hediye etti. Sosyal medya üzerinden duyarlı vatandaşlarla iletişime geçilerek temin edilen oyuncaklar, açık kasa kamyonetle köylere ulaştırıldı. Sevin, köye geldiğinde önce çocuklara balon dağıttı, ardından oyuncakları çocuklara verdi.

'HAYIRSEVERLERLE İHTİYAÇ SAHİPLERİ ARASINDA KÖPRÜ OLUYORUZ'

Sevin, sosyal sorumluluk çalışmalarına başlamasına ilham veren olayın 2015'te üniversite eğitimi sırasında Isparta'da katıldığı bir etkinlikte yaşandığını belirterek, "İki kardeşin aynı deftere yazı yazdığını gördüm. O an çok etkilendim ve o günden sonra ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmaya karar verdim. 11 yıldır sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum. Başta Hakkari, Şırnak, Muş ve Van gibi illerimizde çocuklarımızı sevindirmeye çalışıyoruz. Bugün de Cizre ve Silopi'nin köylerinde yaşayan çocuklarımıza oyuncak getirdik. Duyarlı vatandaşlarımızın destekleriyle ihtiyaç sahibi insanlarla hayırseverler arasında bir köprü oluyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
