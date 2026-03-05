Çocuklara Tekne Orucu Etkinliği

Çorum'da okul öncesi öğrencilerine ramazan geleneklerini tanıtmak amacıyla "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ramazanın manevi atmosferini çocuklara sevdirmek ve gelenekleri yaşatmak amacıyla İkbalevler Anaokulu'nda program düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler öğlene kadar tuttukları tekne orucunu yapılan duayla açtı.

İlahiler ve maniler eşliğinde düzenlenen programda çocuklara "diş kirası" hediyesi verildi.

Vali Ali Çalgan, programı beğendiğini belirterek, "Çocuklarımız geleceğimizin en büyük güvencesidir. Tarihimizin, kültürümüzün ve değerlerimizin çocuklara kazandırılmasının yalnızca bir miras değil, aynı zamanda kimlik inşasıdır." ifadelerini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.