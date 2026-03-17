Çocuklardan Çiçek Dikim Etkinliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde öğrenciler, doğa sevgisini artırmak için çiçek dikim etkinliği düzenledi.

Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulunun öğrencileri "Doğaya Bir Çiçek Hediyemiz Var" etkinliğinde saksılara çiçek dikti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bahçe Bitkileri Bölümü seralarında yetiştirilen 55 hercai menekşe çocukların katılımıyla saksılara dikildi.

Etkinlikte çiçekler tanıtılarak, öğrencilerin etkinliğe aktif katılımı sağlandı.

Öğrencilerle bir araya gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, baharın gelişiyle üniversite genelinde bitkilendirme ve çiçek dikim çalışmalarının hız kazandığını belirtti.

Seralarda yetiştirilen menekşelerin çocuklarla buluşturulduğunu ifade eden Tan, "Önceden hazırlanan saksılara toplam 55 çiçeğin dikimi gerçekleştirdik. Bu etkinlikle çocuklarımıza doğa ve çiçek sevgisini kazandırmayı, aynı zamanda çevre bilinci oluşturmaya katkı sunmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır da katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Edirne, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:02:43. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.