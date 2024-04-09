Çocukların ağaçta kalan topunu itfaiye kurtardı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çocukların ağaçta kalan topunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Safranbolu ilçesi Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde okulun bahçesinde oynayan çocukların topu sokaktaki bir ağacın dallarında takılı kaldı. Safranbolu Belediyesinin ihbar hattına mesaj atan çocukların yardım talebi üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından ağaçtan alınan top çocuklara teslim edildi.
İtfaiyenin topu kurtarmasına teşekkür eden çocuklar, oyunlarına devam etti.
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