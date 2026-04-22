Çocukların Hakları ve Güvenliği Vurgulandı

Akarca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), çocukların yaşadıkları sorunları doğrudan anlatabildiği ve birlikte çözüm arayabildiği özel bir başvuru mekanizması sunduğunu belirtti.

Kuruma yapılan başvurularda çocukların yalnızca yaşadıkları sorunu değil, aynı zamanda nasıl bir okul, mahalle, park, şehir ve yaşam istediklerini de anlattığını kaydeden Akarca, şöyle devam etti:

"Çocuklar, KDK'ye KDK Çocuk web sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurabiliyor. 2025 yılında 128 bin çocuğumuzun giriş yaptığı 'www.kdkcocuk.gov.tr' sürekli zenginleştirilerek çocuklara hak arama yollarını öğretmeye devam ediyor. Çocuklardan alınan başvurular, KDK tarafından çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun, sade ve anlaşılır bir dille inceleniyor. İdarelerle yazışmalar yapılıyor. Kurum, inceleme sonucunu yalnızca resmi yazıyla değil, çocuk dostu bir dille hazırlanan renkli, isme özel mektuplarla iletiyor. Böylece çocuklar, başvurularının hangi aşamada olduğunu, talepleriyle ilgili neler yapıldığını ve nasıl bir sonuç alındığını daha kolay anlayabiliyor."

Çocukların, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında eğitim müfredatı içinde KDK'ye müracaat etme haklarının olduğunu öğrendiğini aktaran Akarca, kuruma yapılan başvuruların çocukların bilgi edinme, katılım ve kendilerini ifade etme haklarının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Akarca, çocukların kendilerini ilgilendiren kararlarda söz sahibi olmayı, görüşlerinin dikkate alınmasını ve yaşadıkları sorunların çözümünde aktif rol almayı istediğini belirterek, "Kurumumuza her konuda başvuru yapmak mümkün. Engelli çocuklardan mülteci çocuklara, kentlerden en ücra köylere kadar KDK, her yerde çocuklara ulaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

KDK'nin kararlarında, çocukların yalnızca korunması gereken değil, aynı zamanda görüşleri alınması, dinlenmesi ve karar süreçlerine katılması gereken hak sahibi bireyler olduğunu vurguladığını belirten Akarca, "Çocukların haklarını öğrenmesi, sorunlarını anlatabilmesi ve desteklenmesi çocuk dostu bir toplumun en önemli unsurlarından biri olarak görülüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocukların yalnızca bir gün değil, yılın her günü kendilerini güvende, mutlu ve değerli hissettikleri, haklarına erişebildiği, görüşlerini özgürce ifade edebildiği ve kendini ilgilendiren kararlarda söz sahibi olabildiği bir yaşamın önemini bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.