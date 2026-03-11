Çocukların Okuma Düzeyi Kovid-19 Sonrası Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocukların Okuma Düzeyi Kovid-19 Sonrası Düşüşte

11.03.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yapılan bir rapor, Kovid-19 sonrası çocukların okuma düzeyinin gerilediğini ortaya koydu.

ABD'de yayımlanan bir rapor, Kovid-19 salgını sonrasında çocukların okuma düzeylerinin salgın öncesi yılların gerisinde kaldığını ortaya koydu.

The Hill gazetesinin haberine göre, Kuzeybatı Değerlendirme Birliği (NWEA) anaokulu ile ilkokul 2. sınıf arasında eğitim gören öğrencilerin matematik ve okuma seviyelerinin ele alındığı bir rapor yayımladı.

Rapor, Kovid-19 salgını sırasında bebeklik çağında olan veya kreşe giden öğrencilerin, üst sınıflardaki çocukların yaşadığı zorluklardan etkilenmemelerine rağmen onların okuma düzeyine yetişmekte zorlandığını ortaya koydu.

Buna göre, 2017 ile 2025 ilkbaharı arasındaki test puanları karşılaştırıldığında, öğrencilerin matematikteki başarı seviyesinde hafif bir toparlanma gözlemlendi.

Öğrencilerin okuma düzeyi puanları ise pandemi öncesi seviyelerin altında seyretti.

NWEA Veri Analitiği ve Büyüme Modellemesi Direktörü Megan Kuhfeld, pandeminin neden olduğu aksaklıklar nedeniyle öğrenme eksikliğinin derinliğini ve kalıcılığını anlamanın önemli olduğunu ancak Kovid-19 yıllarının ötesine de odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Kuhfeld, okumada yaşanan bu durgunluk ve matematikteki dengesiz iyileşmenin belirli bir dönemin ötesine geçen ve eğitim sistemini etkileyen daha büyük bir sorunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların Okuma Düzeyi Kovid-19 Sonrası Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:58:10. #7.12#
SON DAKİKA: Çocukların Okuma Düzeyi Kovid-19 Sonrası Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.