Coğrafi İşaretli Ürünler İftar Sofrasında Tanıtıldı

Antalya'da şefler tarafından hazırlanan coğrafi işaretli ürünler, iftar sofrasında tedarikçi firmaların temsilcilerine tanıtıldı.

Limak Otel'in 25. Geleneksel Tedarikçi Firmaları iftar yemeği buluşması için hummalı hazırlık yapıldı. Türkiye Aşçılar Federasyonu Anadolu AR-GE Başkanı ve Limak Otel Antalya Mutfak Direktörü şef Halil Gökmenoğlu ve ekibi, coğrafi işaretli ürünlerden menü hazırladı.

Turizmcilerin, tedarikçi firma temsilcileri ile akademisyen ve sağlık çalışanlarının da katıldığı programda, Afyon Şuhut keşkeği, Eskişehir kelem dolması ve Antalya piyazı gibi 50 ile ait coğrafi işaretli yemekler, tadım menüsü olarak davetlilere sunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Gökmenoğlu'ndan coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi aldı.

Programda, tedarikçi, sebze ve kuru gıda firmalarıyla birlikte 500'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Anadolu AR-GE Başkanı Gökmenoğlu, Türkiye'nin çok önemli yöresel zenginliğe sahip olduğunu belirterek, her şehrin coğrafi işaretli ürünlerini, menülerinde yer vererek tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.