Coğrafi İşaretli Ürünler Türk Mutfağı Haftası'nda Tanıtıldı

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Coğrafi işaretli ürünler görücüye çıktı

-Türk Mutfağı Haftası lezzetleriyle kutlanmaya devam ediyor

DÜZCE - Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen yöresel lezzet şöleninde Düzce'nin coğrafi işaretli ürünleri ve mutfak kültürü tanıtımı yapıldı. Şölende coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra kadınların yaptığı lezzetli yiyeceklerde ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türk Mutfağının ve gastronomi kültürünün tanıtılması amacıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Hafta çerçevesinde Düzce Valiliği tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinesinde "Sürdürülebilir Türk Mutfağı; Sağlıklı, Geleneksel, Atıksız" sloganıyla yöresel lezzetler şöleni düzenlendi. Etkinlikte, Düzce'nin coğrafi işaretli ürünleri ve kadınların hazırladığı yöresel lezzetler programa katılanların beğenisine sunuldu.

Şölende yemeklerden, içeceklere tatlılardan kuru gıdalara konserve ürünlere kadar onlarca çeşit Düzce'ye özgü yöresel lezzetin tanıtımı yapılarak katılımcılara ikram edildi.

Şölende konuşan Vali Selçuk Aslan, Sağlıklı, katkısız ve atıksız mutfak anlayışı ile Düzce Mutfağının hazırlandığını belirterek şunları söyledi; "Aynı zamanda 15'i bulan coğrafi işaretli ürünümüz, Türk mutfağına sunduğu imkanlarla ciddi katkılar yapmakta. Düzce'miz son birkaç yüz yıldır göçle büyüyen bir kent. Farklı coğrafyalardan göç alan bir kent. Bu da gastronomimize yani mutfağımıza zenginlik olarak yansıyor. Her bir bölge Balkanlar'ı, Kafkaslar'ı, Kırım'ı, Anadolu'nun dört bir diyarı kendi kültürüyle beraber Düzce'ye gelmiş ve bu kültür birbirini etkileyerek Düzce kültürünü ortaya çıkarmış" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu da Türk Mutfağı Haftası etkinikleriyle kentin yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımının yapılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Selçuk Aslan ve davetliler yöresel lezzetlerin sergilendiği stantları gezdi.