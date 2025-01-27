Çöken Binadan Kurtulan Kardeşler: Sağlığımız en önemli şey - Son Dakika
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Çöken Binadan Kurtulan Kardeşler: Sağlığımız en önemli şey

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Konya'da çöken apartmandan son anda kurtulan ağabey ve kardeş, her şeylerini kaybettiklerini ama sağlıklarının yerinde olduğunu ifade ettiler.

27.01.2025 10:57
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Çöken binadan son anda çıkan ağabey, kardeş: "Her şeyimizi kaybettik ama çok şükür sağlımız var"

"Sadece çıkmaya çalışacaksın, eşyayı ne yapacaksın"

KONYA - Konya'da geçtiğimiz cuma günü çöken apartmanından son anda kurtulan ağabey ve kardeş, "Her şeyimizi kaybettik ama çok şükür sağlımız var" şeklinde konuştu.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, Turki Muhammed Cedan ve eşi Emine Mustafa hayatını kaybetti. 6 yıl önce Suriye'den gelen ağabey, kardeş ise bina çökmeden önce binadan çıkarak hayatta kaldı. Şimdi akrabaların evinde misafir olan ağabey, kardeş, binada her şeylerini kaybettiklerini ama sağlıklarının yerinde olduğunu ifade etti.

Öte yandan, enkazdan sağ olarak kurtulan Muhammed Cedan (23), Ahmed Muhammed Cedan ve Halis Cedan (50), Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Sadece çıkmaya çalışacaksın, eşyayı ne yapacaksın"

Ağabey Muhammed El Hüseyin, 6 yıldır bu binada oturduklarını belirterek, "Ben bakkala gittiğim sırada kardeşimi aradım. Bizim bina yıkılıyor diye haber verdim. Sonra buraya gelip herkesi toparladım. Daha sonra da bina yıkıldı. Ölen insanlar bizim köydendi. Biz 6 yıldır burada otuyorduk, hiçbir şikayetimiz yoktu. Şuanda ağabeyimin yanında kalıyoruz. Bizim hiçbir şeyimiz kalmadı. Sadece bu ceketi alabildim. O anda başka ne yapacaksın ki sadece çıkmaya çalışacaksın, eşyayı ne yapacaksın" dedi.

"Çok zarara girdik ama şükürler olsun sağlımız yerinde"

Bina çökmeden önce tüm zillere basarak bir çok kişinin hayatını kurtaran Ali El Hüseyin ise, "Evime geldiğimde binadan çatır çatır sesler geliyordu, fayanslar patlıyordu. Enkaz altında kalan kişilere kimse haber etmemiş. Ben de hiç düşünmeden ağlayarak çıktım yukarı. O esnada çıkacağımı biliyordum ama ineceğimi bilmiyordum. Herkesi çıkardıktan sonra en son da ben çıktım. Bizim her şeyimiz gitti. Suriye'den nasıl geldiysek şuanda da öyleyiz. Çok zarara girdik ama şükürler olsun sağlımız yerinde. Şuanda çok şükür sağlımız var o da bize yeter. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Çıksalardı çok güzeldi ama ecelleri oradaymış" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çöken Binadan Kurtulan Kardeşler: Sağlığımız en önemli şey - Son Dakika

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