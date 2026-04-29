COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) - 2026 İlk Çeyrek

COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 2026 yılı ilk çeyrek (01.01.2026-31.03.2026) nakit akış tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Tabloya göre, işletme faaliyetlerinden nakit akışı -112.637.449 TL (önceki yıl aynı dönem: -178.015.291 TL) olarak gerçekleşti. Dönem net zararı -28.086.119 TL (önceki: -15.595.016 TL) olurken, amortisman ve itfa giderleri 2.000.244 TL, parasal pozisyon kazanç/kayıpları 62.652.959 TL olarak kaydedildi. İşletme sermayesindeki değişimler -145.532.527 TL (önceki: -182.916.232 TL) oldu. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -1.596.146 TL (önceki: -6.833.102 TL) olup, maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklandı. Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 122.332.028 TL (önceki: 189.756.208 TL) ile pozitif katkı sağladı. Yabancı para çevrim farkları etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 8.098.433 TL (önceki: 4.907.815 TL) oldu. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 2.409.063 TL iken, enflasyon etkisi -219.802 TL ile dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 10.287.694 TL'ye yükseldi.