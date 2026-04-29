COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) - 2026 İlk Çeyrek

29.04.2026 10:42
Şirketin 2026 yılı ilk çeyrek nakit akış tablosu açıklandı. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı negatif, finansman faaliyetlerinden pozitif katkı ile nakit ve benzerlerinde artış sağlandı.

COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 2026 yılı ilk çeyrek (01.01.2026-31.03.2026) nakit akış tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Tabloya göre, işletme faaliyetlerinden nakit akışı -112.637.449 TL (önceki yıl aynı dönem: -178.015.291 TL) olarak gerçekleşti. Dönem net zararı -28.086.119 TL (önceki: -15.595.016 TL) olurken, amortisman ve itfa giderleri 2.000.244 TL, parasal pozisyon kazanç/kayıpları 62.652.959 TL olarak kaydedildi. İşletme sermayesindeki değişimler -145.532.527 TL (önceki: -182.916.232 TL) oldu. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -1.596.146 TL (önceki: -6.833.102 TL) olup, maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklandı. Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 122.332.028 TL (önceki: 189.756.208 TL) ile pozitif katkı sağladı. Yabancı para çevrim farkları etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 8.098.433 TL (önceki: 4.907.815 TL) oldu. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 2.409.063 TL iken, enflasyon etkisi -219.802 TL ile dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 10.287.694 TL'ye yükseldi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 11:28:46. #7.12#
