Colorado'da Orman Yangını, Köpeğin Kundaklanma Girişimiyle Başladı

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ABD'nin Colorado eyaletinin batısındaki orman yangınının, bir kişinin uyutulan köpeğini yakmaya çalışmasıyla çıktığı anlaşıldı.

Orman yangınının nedenini araştıran yerel yetkililer, başka bir köpekle dalaştığı için mahkeme kararıyla uyutulan evcil hayvanını yakmaya çalışan kişinin bir kulübe de dahil olmak üzere özel mülke zarar veren orman yangınını tetiklediği sonucuna ulaştı.

Mahkeme belgelerine göre, orman yangınına neden olan kişi, kundakçılık ve özel mülke izinsiz girmekle suçlanıyor.

Denver Post'un haberine göre yetkililer, 1 Ağustos'ta uyutulan köpeğini yakma girişiminde bulunan kişinin yangını başlattığını, 200 bin dolar zarara yol açtığını ve 128 kilometrekare alanı yaktığını açıkladı.