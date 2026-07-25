Colorado-Utah'da Yangın Mücadelesinde 4 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Colorado-Utah'da Yangın Mücadelesinde 4 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

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Haziran ayı sonunda Colorado-Utah sınırındaki orman yangınlarına müdahalede 4 itfaiyeci öldü.

ABD'de haziran ayı sonunda Colorado ile Utah eyaletleri sınırında orman yangınlarına müdahale sırasında hayatını kaybeden itfaiyecilerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

ABD Orman Yangınları İtfaiye Servisinden yapılan açıklamada, haziran ayının son günlerinde Colorado-Utah sınırına yakın bölgedeki yangınlara müdahalede yaralanan itfaiyecilerin durumu güncellendi.

Müdahale sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirilen açıklamada, "Bu, orman yangınlarıyla mücadele ailemiz için yürek burkan bir kayıp daha." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Colorado, Utah dahil bazı eyaletlerinde haziran sonu etkili olan kurak hava, bazı bölgelerde sıcak hava dalgaları ve düzensiz rüzgarlar yangınların yayılmasında etkili olmuştu.

Yangınla mücadele ederken alevlerden korunmak için çadır benzeri acil durum sığınakları kuran 3 itfaiyeci de olay yerinde hayatını kaybetmişti, 2 itfaiyeci yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Colorado-Utah'da Yangın Mücadelesinde 4 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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