Columbia Üniversitesi Öğrencisi, İsrail\'i Protesto Etmek İçin Diplomasını Yırttı

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ABD'deki Columbia Üniversitesinde bir öğrenci, üniversitesinin İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik "soykırımında suç ortağı olduğu" suçlamasıyla, mezun olduğu okulu protesto için diploma töreni sırasında diplomasını yırttı.

Columbia Üniversitesinde yarın yapılacak mezuniyet töreninden önce resmi diploma teslimi için 10 Mayıs'ta düzenlenen törene ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Videolarda, Filistin kefiyesi ve plastik kelepçe takan öğrenci Tarsis Salome'un diplomasını yırttığı görüldü. Sahneye çıkan diğer öğrenciler de İsrail'i protesto ederek üniversitelerinin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara da tepki gösterdi.

Mezun öğrencilerden bazıları ellerinde plastik kelepçelerle ve Filistin kefiyesi takarak sahneye çıktı. Töreni takip eden kalabalıktan da bu öğrencileri destekleyen sesler yükseldi.

Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösterilerinde sadece ABD'de bugüne kadar yaklaşık 2 bin 900 kişi gözaltına alınmıştı.

Filistin'e destek için dünya genelindeki üniversitelerde devam eden gösteriler, ABD'de mezuniyet törenlerini de etkiliyor.