Columbia Üniversitesi Öğrencisi, İsrail'i Protesto Etmek İçin Diplomasını Yırttı - Son Dakika
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Columbia Üniversitesi Öğrencisi, İsrail'i Protesto Etmek İçin Diplomasını Yırttı

Columbia Üniversitesi Öğrencisi, İsrail\'i Protesto Etmek İçin Diplomasını Yırttı

ABD'deki Columbia Üniversitesi mezunu bir öğrenci, üniversitenin İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik suç ortağı olduğunu iddia ederek, diploma töreni sırasında diplomasını yırttı. Diğer öğrenciler de İsrail'i protesto ederek üniversitenin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere tepki gösterdi. Filistin'e destek gösterileri dünya genelindeki üniversitelerde devam ediyor ve ABD'de mezuniyet törenlerini etkiliyor.

14.05.2024 10:41
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ABD'deki Columbia Üniversitesinde bir öğrenci, üniversitesinin İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik "soykırımında suç ortağı olduğu" suçlamasıyla, mezun olduğu okulu protesto için diploma töreni sırasında diplomasını yırttı.

Columbia Üniversitesinde yarın yapılacak mezuniyet töreninden önce resmi diploma teslimi için 10 Mayıs'ta düzenlenen törene ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Videolarda, Filistin kefiyesi ve plastik kelepçe takan öğrenci Tarsis Salome'un diplomasını yırttığı görüldü. Sahneye çıkan diğer öğrenciler de İsrail'i protesto ederek üniversitelerinin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara da tepki gösterdi.

Mezun öğrencilerden bazıları ellerinde plastik kelepçelerle ve Filistin kefiyesi takarak sahneye çıktı. Töreni takip eden kalabalıktan da bu öğrencileri destekleyen sesler yükseldi.

Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösterilerinde sadece ABD'de bugüne kadar yaklaşık 2 bin 900 kişi gözaltına alınmıştı.

Filistin'e destek için dünya genelindeki üniversitelerde devam eden gösteriler, ABD'de mezuniyet törenlerini de etkiliyor.

Kaynak: AA

Filistin, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Columbia Üniversitesi Öğrencisi, İsrail'i Protesto Etmek İçin Diplomasını Yırttı - Son Dakika

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