Çömez: Türkiye yanlış ellerde, İYİ Parti hazır - Son Dakika
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Çömez: Türkiye yanlış ellerde, İYİ Parti hazır

19.06.2026 00:32
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İYİ Partili Turhan Çömez, Türkiye'nin kötü yönetildiğini, devlet kurumlarının savrulduğunu söyledi. AB raporu, göçmen anlaşması ve beyaz et soruşturmasını eleştirdi. Partisinin yönetime hazır olduğunu belirtti.

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini belirterek, "Türkiye yanlış ellerde, devlet kurumları savruluyor. İYİ Parti olarak buradayız. İYİ Parti kadroları olarak hazırlık yapıyoruz" dedi.

Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kurulduğu yıllarda Avrupa Birliği üyeliğinin temel hedef olarak açıkladığını belirten Çömez, o dönemde AB ve Türk bayraklarının yan yana taşındığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na değinen Çömez, "Türkiye bunu da gördü. Koskoca Adalet Bakanı 'yurt dışına gidemez, Avrupa'ya gidemez, banka hesapları varsa da dondurulur' deniyor." diye konuştu.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan geri kabul anlaşmasına tepki gösteren Çömez, Türkiye'nin "göçmen deposu" haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, geri kabul anlaşmasından dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı soruşturmasını da eleştiren Çömez, bazı firmalara yönelik kayyum kararının iptal edildiğini hatırlattı. Tavuk eti fiyatlarının girdi maliyetleri düşürülerek ve üretici desteklenerek aşağı çekilebileceğini savunan Çömez, firmalara yönelik operasyonları doğru bulmadığını söyledi.

Ankara'da eylem yapan atanamayan ve mülakat mağduru öğretmenlere de değinen Çömez, yürüyüş ve gösteri hakkının anayasal hak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yönetilemediğini savunan Çömez, "Türkiye yanlış ellerde, devlet kurumları savruluyor. İYİ Parti olarak buradayız. İYİ Parti kadroları olarak hazırlık yapıyoruz. Milletimizin yanı başındayız, onlarla el ele, gönül gönüleyiz." dedi.

İYİ Parti'nin milletin yanında olduğunu belirten Çömez, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun 27 Haziran'da Ankara'da miting düzenleyeceğini de açıkladı.

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Türkiye, Ekonomi, Kayyum, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çömez: Türkiye yanlış ellerde, İYİ Parti hazır - Son Dakika

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