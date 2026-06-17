ÇOMÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÇOMÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni

ÇOMÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni
17.06.2026 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇOMÜ, 2025-2026 dönem mezuniyet törenini 5 bin 200 öğrenciyle kutladı. Vali Duran ve Rektör Erenoğlu konuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 2025-2026 dönemi mezuniyet töreni düzenledi.

Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda düzenlenen tören, 5 bin 200 öğrenciyle akademisyenlerin geçit töreniyle başladı.

Çanakkale Vali Yardımcısı Abdul Kadir Duran, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri ve onların başarılarında büyük pay sahibi olan aileleri ve akademisyenleri tebrik etti.

Duran, Çanakkale'nin yalnızca bir şehir olmadığını, tarihin en önemli dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapan, fedakarlığın, birlik ruhunun ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu dile getirdi.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de öğrencilere seslenerek, "Bu güzel Çanakkale'yi unutmayın. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi genç ama çok güçlü ve saygın bir üniversite. Dünyanın en güzel şehri Çanakkale'yi unutmayın. Hayatınızda her zaman aklı, bilimi rehber alın." dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise ÇOMÜ'nün 41 bin 782 öğrencisi, 2 bin 37 akademisyeni, 21 fakültesi, 13 meslek yüksek okulu, bir lisans üstü eğitim enstitüsü, 40 araştırma merkezi ve 19 yerleşkesiyle büyük bir eğitim ailesi olduğunu dile getirdi.

Kendilerini asıl gururlandıranın bu istatistiki rakamlar değil rakamların arkasındaki başarı hikayeleri olduğunu ifade eden Erenoğlu, "Üniversitemiz, 127 devlet üniversitesi arasında 16 programında Türkiye birincisi, 12 programımız Türkiye'nin ilk yüzde 10'u içinde. Bugün itibarıyla 69 eğitim programımızda hiç bir gerileme olmadı. Özellikle Gemi İnşaatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ile Gıda Teknolojisi programlarımız dört yıl üst üste Türkiye birincisi oldu." diye konuştu.

Öğrenciler adına konuşan tıp fakültesi mezunu Murat Soylu, Cumhuriyet'in 100. yılını Çanakkale'de kutlayan bir nesil olduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu günlerde omuzlarımızda çok daha büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir milletin yükselişi ancak ve ancak bilimin ışığında yetişen ve bilgisini ülkesinin hizmetine sunan insanlar sayesinde mümkündür." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere fakülte dekanları ve akademisyenlerce diplomaları verildi.

Keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutlayan öğrencilerin bu mutlu anlarına Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileleri de eşlik etti.

Törene, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, kurum müdürleri, belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Rektör, Eğitim, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOMÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
Göksu Çayı’nda 6 gün önce kaybolan İsa’nın cansız bedenine ulaşıldı Göksu Çayı'nda 6 gün önce kaybolan İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Norveç Irak’a gol oldu yağdı Norveç Irak'a gol oldu yağdı

22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
22:09
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
20:48
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı
"Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
20:30
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 23:31:54. #7.12#
SON DAKİKA: ÇOMÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.