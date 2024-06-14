ÇOMÜ, 350 Yavru İstakozu Denizle Buluşturdu - Son Dakika
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ÇOMÜ, 350 Yavru İstakozu Denizle Buluşturdu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, azalan ıstakoz popülasyonunu artırmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 350 yavru deniziyle buluşturdu. Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, projenin ıstakoz neslinin tükenme durumuna geldiği kirlilik sorununa çözüm olabileceğini belirtti. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit ise projenin doğal stokların desteklenmesi ve ıstakoz üretimiyle ülkeye ekonomik katkı sağlanması amacını taşıdığını ifade etti. Üniversite, bu projenin yanı sıra denizlerde azalan biyoçeşitliliğe dikkat çekmek için balık üretimi ve denize salma çalışmaları da yürütmektedir.

14.06.2024 11:06
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinin azalan ıstakoz popülasyonunu artırmak için 2021 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Deniz Canlıları Araştırma Uygulama Merkezi'nde yetiştirilen 350 yavru denizle buluşturuldu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Boğazı'nda üniversitenin Dardanos Yerleşkesi'ndeki Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesine bağlı merkezde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, anaç bir ıstakozdan elde edilen 2 ay ila 2 yaşlarındaki yavruları, 5 metre derinlikteki resife bırakacaklarını söyledi.

Istakoz neslinin kirlilikten dolayı tükenme durumuna geldiğine dikkati çeken Erenoğlu, AR-GE merkezi olan bu birimde yürütülen sosyal sorumluluk projesinin, akademisyenlerin çalışmalarının toplumsal katkıya dönüştürülmesinde büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit de dünyada nüfus artışına bağlı olarak kentleşme ve endüstriyel gelişmenin doğal kaynaklar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu, özellikle deniz ekosistemine yönelik bu etkinin kıyı bölgelerde daha fazla hissedildiğini anlattı.

Projeyle, doğal stokların desteklenmesi ve aşamalı olarak ıstakozları denize salmayı amaçladıklarını bildiren Yiğit, "Bunu da aslında 2023'ten beri uyguladığımız yöntemlerle başarmış durumdayız. Istakozların denizi yeniden canlandırmanın yanı sıra üretim sistemlerine de entegre edilebileceği sonucuna vardık. Istakoz üretimiyle ciddi anlamda ülkemize ekonomik katkı sağlanabileceğini düşünüyoruz." dedi.

"Amacımız kendi kendine üreyebilen küçük stoklar oluşturmak"

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ise üniversite olarak 8 yıldır denizlerde azalan biyoçeşitliliğe vurgu yapmak ve farkındalık yaratmak için sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda ilk 4 yıl denizlerde azalan balık miktarını vurgulamak amacıyla balık üretip denize saldıklarını, 4 senedir de sahip olduğu ekonomik değere bağlı olarak son derece büyük bir avcılık baskısına maruz kalan ıstakozları denize bıraktıklarını dile getiren Önal, şu bilgileri verdi:

"Istakoz eskiden bu bölgede çok fazlaymış. Çanakkale Boğazı'ndan başlayarak Marmara'nın güneyi, Biga, Bandırma hatta İzmit Körfezi'ne kadar olan bölgede çok fazla ıstakoz varmış. Istakozları eski bolluğuna ve bereketine kavuşturmak istiyoruz. Nihai amacımız kendi kendine üreyebilen küçük stoklar oluşturmak. İlk 3 sene bir midye çiftliğinde yaptık. Bu sene de Dardanos açığında yaklaşık 5 metrelerde bir resif alanımız var. Bu sene oraya 350 yavru bırakıyoruz. Umudumuz bu resif alanında o bölgeye tutunmaları. Büyüyerek, hayatta kalarak popülasyona katkı sağlayacak canlılar oluşturmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇOMÜ, 350 Yavru İstakozu Denizle Buluşturdu - Son Dakika

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