ÇOMÜ ile Çanakkale OSB, nitelikli iş gücü için eğitim öğretim protokolü imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÇOMÜ ile Çanakkale OSB, nitelikli iş gücü için eğitim öğretim protokolü imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÇOMÜ ile Çanakkale OSB, nitelikli iş gücü için eğitim öğretim protokolü imzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇOMÜ ile Çanakkale OSB, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve nitelikli insan kaynağı için eğitim öğretim protokolü imzaladı. Protokolle eğitim, staj, iş yeri uygulamaları, AR-GE ve ortak projelerle öğrencilerin mesleki becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında, üniversite-sanayi birlikteliğini güçlendirmek ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla eğitim öğretim işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, imza altına alınan işbirliğinin kurumlara hayırlı olmasını diledi.

Çanakkale OSB Yönetim Kurulu Başkanı Harun Erkan da üniversite-sanayi işbirliğinin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve bölge sanayisinin gelişimi açısından önem taşıdığını belirterek, protokolün Çanakkale'ye ve öğrencilere katkı sağlamasını temenni etti.

Törene, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bayındır, OSB Bölge Müdürü İlçin Ayan, OSB Denetim Kurulu Üyesi Melih Ateşcan, ÇOMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdulkerim Diktaş ile Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Mustafa Sevban Akkaya ve Öğr. Gör. Kübra Tarhan Kuzu katıldı.

Protokol kapsamında eğitim, staj, iş yeri uygulamaları, AR-GE ve ortak proje çalışmalarının geliştirilmesi hedefleniyor. İşbirliğiyle öğrencilerin mesleki becerilerinin uygulamayla güçlendirilmesi ve eğitim ile sanayinin ihtiyaçları arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
ÇanakkaleEkonomiEğitimGüncelOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Deniz her şeyi yutuyor Evler göz göre göre yok oluyor Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
09:50
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
09:34
Fenerbahçe’nin 6-0’lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sırası
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
09:28
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
08:48
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
08:37
Kraliyet ailesini sarsan görüntü Prenses hareketsiz halde bulundu
Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu
08:11
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 09:53:35. #.0.3#
SON DAKİKA: ÇOMÜ ile Çanakkale OSB, nitelikli iş gücü için eğitim öğretim protokolü imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei