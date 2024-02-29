ÇOMÜ Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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ÇOMÜ Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

ÇOMÜ Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti. Hacimoğlu, motosiklet kazası sonucu ağır yaralanarak ÇOMÜ Hastanesinde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Öğrencinin cenazesi, Akyazı ilçesinde defnedilecek.

29.02.2024 14:40
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.

Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programında öğrenim gören Hacimoğlu, 21 Şubat'ta İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi'nde motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralanarak, ÇOMÜ Hastanesinde tedaviye alındı.

Hastanede 8 gün süren çabalara rağmen kurtarılamayan öğrencinin cenazesi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verilecek.

ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi 1 Mart Cuma günü, Akyazı Yahyalı Mahallesi Civitler Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak namaz sonrası defnedilecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Akyazı, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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