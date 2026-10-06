Çongçing'de kaçak maden ocağında 7 kişinin cansız bedeni bulundu, 21 kişi gözaltında

Çongçing'de kaçak maden ocağında 7 kişinin cansız bedeni bulundu, 21 kişi gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çongçing'in Youyang Tucia ve Miao Özerk İlçesi'nde kaçak işletilen maden ocağını su basması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis kapalı ocakta 7 kişinin cansız bedenini buldu, kaçak madencilik şüphesiyle 21 kişi gözaltına alındı.
Çin'de ülkenin güneybatısındaki Çongçing ilinde kaçak işletilen maden ocağını su basması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Xinhua ajansının haberine göre, kayıp ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, Youyang Tucia ve Miao Özerk İlçesi'nde kapalı ve terk edilmiş bir maden ocağında 7 kişinin cansız bedenini buldu.
Kaçak işletilen maden ocağını su basması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Polis ayrıca bölgede kaçak madencilik yaptıkları şüphesiyle 21 kişiyi gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?