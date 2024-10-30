Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti, çocuğu ise ağır yaralandı.
Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin A. (35) ile oğlu 5 yaşındaki M. A, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen belediyeye ait 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri anne Mizgin A'nın öldüğünü belirledi.
Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki M. A. ise özel bir hastaneye götürüldü.
Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çöp Kamyonu Kazası: Anne Öldü, Çocuk Yaralı - Son Dakika
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