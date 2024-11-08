Çöp Kamyonu Yaşlı Adamı Ezdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı 84 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Çınarlık Caddesi'nde, S.V.K'nin kullandığı 52 K 3948 plakalı, Ünye Belediyesine ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Gül'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Emekli imam olduğu öğrenilen Gül'ün cesedi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
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