COP29, İklim Diplomatisinde Dönüm Noktası

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) iklim diplomasisinde dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Aliyev, X hesabındaki paylaşımında, COP29'a ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti.

Kısa hazırlık süresine rağmen Azerbaycan'ın, COP'un rahat ve üst düzeyde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm hazırlıkları yapmayı başardığını kaydeden Aliyev, "Abartısız söyleyebiliriz ki Bakü'de yapılan COP, en görkemli COP'lardan biri olarak tarihe geçecektir." ifadesini kullandı.

Aliyev, 80 devlet ve hükümet başkanı ile kayıtlı 76 binden fazla katılımcının yer aldığı COP29'un organizasyonuyla ilgili tüm konuklardan yüksek not almaktan gurur duyduklarını vurgulayarak "Azerbaycan, geniş çaplı ve planlı bir karalama kampanyasına rağmen iklim müzakerelerinde tarihi sonuçlara ulaşmayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.

" Dünya, tarihi Bakü başarısına tanık oldu"

"Yeşil bir dünya için dayanışma" sloganıyla hareket eden Azerbaycan'ın tarafsız arabulucu olarak objektif müzakereler için her türlü fırsatı yarattığını belirten Aliyev, iklim değişikliğinin yükünü taşıyan ve varoluşsal tehditlerle karşı karşıya kalan gelişmekte olan ülkelerin, özellikle de küçük ada devletlerinin ve en az gelişmiş devletlerin ihtiyaçlarını dikkate alan bir sonuç çağrısında bulunduklarını bildirdi.

Aliyev, sömürge yönetimlerinin daha da kötüleştirdiği çevre sorunlarından muzdarip halklar ve bölgelerle de dayanışma gösterdiklerinin altını çizdiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Azerbaycan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü kurmak için çabalarını esirgemedi ve bunun sonucunda dünya, tarihi Bakü başarısına tanık oldu. COP29'da Kayıp ve Hasar Fonu, tam işlevsel hale getirildi. Ayrıca uzun zamandır beklenen, karbon piyasasına dair 6. maddenin de tam olarak işler hale gelmesini sağladık. En önemlisi, COP29, gelişmekte olan ülkelere 2035 yılına kadar yıllık 300 milyar dolar sağlama yönünde yeni bir küresel hedef belirleyen Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedef'e (NCQG) tanık oldu. Bu mutabakat, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesine yardımcı olacak. COP29, iklim diplomasisinde bir dönüm noktasıdır ve bu mirasın gelecekteki küresel iklim eylemi üzerinde olumlu etkisi olacağına inanıyorum."

11 Kasım'da başlayan ve 22 Kasım'da tamamlanması planlanan konferans, kapanış oturumundaki müzakerelerin uzaması üzerine 24 Kasım sabah saatlerinde sona erdi.

İklim değişikliği konularının konuşulduğu ve kararların alındığı dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29'a 196 ülkeden 76 bin kişi katıldı.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda gerçekleştirilen konferansı 3 binden fazla gazeteci takip etti.