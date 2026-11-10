COP31 Antalya'da 190'dan fazla ülkeden 4 bine yakın basın mensubunu ağırlıyor

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31), 190'dan fazla ülkeden 4 bine yakın basın mensubu akredite oldu.

Antalya EXPO alanında gerçekleştirilen konferans, dünyanın farklı ülkelerinden gazetecileri bir araya getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen konferans kapsamında, uluslararası medya kuruluşlarının haber üretim ve yayın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mavi Bölge'de kapsamlı bir medya merkezi kuruldu.

Yaklaşık 5 bin gazeteciye hizmet verecek kapasitede hazırlanan merkez için ulusal basının yanı sıra 190'dan fazla ülkeden 4 bine yakın basın mensubu akredite oldu.

COP31 Mavi Bölge'de kurulan medya merkezinde yüzlerce medya mensubuna eş zamanlı çalışma imkanı tanınıyor. Ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının kullanımına sunulan merkez, COP31'de yürütülen müzakerelerin, alınan kararların ve konferans kapsamındaki gelişmelerin dünya kamuoyuna aktarılmasında kritik görev üstleniyor.

Gazetecilerin canlı yayın, haber hazırlama, röportaj ve kurgu ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan medya merkezinde özel ve açık çalışma alanları, televizyon ve radyo odaları, yüksek hızlı internet, IPTV altyapısı ile gelişmiş görüntü ve ses aktarım sistemleri bulunuyor. Merkezde yer alan 120 kişilik özel çalışma alanı ve 300 kişilik geniş açık çalışma alanı, uluslararası medya temsilcilerine farklı çalışma imkanları sunuyor.

Medya merkezinin en önemli operasyonel birimlerinden biri olan Ana Yayın Kontrol Odası (MCR), konferansın yayın koordinasyonunu sağlıyor. Genel kurul görüşmeleri, müzakere salonları ve basın toplantıları başta olmak üzere farklı noktalardan gelen ses ve görüntü akışları, MCR üzerinden tek merkezden yönetiliyor. Güvenlik protokolleri çerçevesinde kontrollü erişimle korunan ve 7 gün 24 saat çalışma esasına göre hizmet veren sistem, konferanstaki gelişmelerin uluslararası basına kesintisiz, hızlı ve güvenilir biçimde ulaştırılmasını sağlıyor.

"Artık çok büyük bir sonuç elde etmenin zamanı geldi"

Konferansı takip eden uluslararası medya mensupları, organizasyona ilişkin görüşlerini aktardı.

İlk kez COP konferansına katıldığını belirten İngiliz gazeteci Stuart Smith, "Binlerce insanın, iklimi dünya için daha iyi hale getirmek adına mümkün olan en iyi şekilde çaba göstermesi inanılmaz. Bunu görmek gerçekten heyecan verici. 2050 hedefini yakalamak, bağlı kalınması gereken iyi bir hedef gibi görünüyor. Ülkelerin 2050 yılı için net sıfır emisyon konusunda uzlaşmaya varmış olması bile bu hedefe bağlı kalmamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Daha önce NATO Zirvesi için Ankara'da bulunduğunu anımsatan Smith, Türkiye'deki organizasyona ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye'yi bu yıl epey görmüş oluyorum. Ziyaret etmek harikaydı. Yemekler çok iyiydi, lojistik de gayet sorunsuz işledi. Hava da harikaydı. Kısacası konferansımız için güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Güney Koreli gazeteci Lei Chu da Türkiye'nin ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

COP31'den beklentisini de anlatan Lei Chu, şunları kaydetti:

"Tüm hükümetlerin birlikte çalışmasını ve bütün müzakereler yoluyla dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmesini bekliyorum. Bence artık çok büyük bir sonuç elde etmenin zamanı geldi. İklim mücadelesinde yalnızca karbondioksit salımını dizginlemekle kalmamalıyız. Tarıma, beslenme düzenimize ve sürdürülebilir gıdaya da odaklanmalıyız. Doğayı iyileştirebilmek için bitki temelli beslenme modellerini teşvik etmeliyiz."