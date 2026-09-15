COP31 Gençlik İklim Şampiyonu Higgins, Konya'da gençlerle iklim eylemini konuştu - Son Dakika
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COP31 Gençlik İklim Şampiyonu Higgins, Konya'da gençlerle iklim eylemini konuştu

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COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins, Konya'da gençlerle bir araya gelerek "Konuşmayı bir kenara bırakıp eyleme geçmemizin gerektiği bir noktadayız." dedi. Higgins, gençlerin mesajlarını COP31 toplantısına taşıyacağını belirtti.

COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin, "Konuşmayı bir kenara bırakıp eyleme geçmemizin gerektiği bir noktadayız. Dünya çapında ülkelerin de eyleme geçmek için adımlar attığını görmek çok güzel." dedi.

Higgins, Konya Büyükşehir Belediyesince, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Konya'dan COP31'e: Gençlerle İklim Eylemi" programında gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'de düzenlenecek COP31'e dikkati çeken Higgins, "COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu'yum. Bu anlamda gençlere, çocuklara dünya çapında ulaşmaya, iletişim kurma görevine nail oldum. Avustralya ve Türkiye'nin bir araya getirilmesi anlamında da önemli bir rol oynayacağım. COP31 Antalya'da düzenlenecek. Dünya tarihi için çok önemli bir andan geçtiğimizi söyleyebiliriz. Paris Antlaşması'ndan çoğunuzun haberi vardır. Bu da yine bir COP zirvesinde kabul edilen bir sözleşmeydi." diye konuştu.

İklim değişikliğiyle mücadele için COP31'in önemli olduğunu vurgulayan Higgins, şöyle devam etti:

"Konuşmayı bir kenara bırakıp eyleme geçmemizin gerektiği bir noktadayız. Dünya çapında ülkelerin de eyleme geçmek için adımlar attığını görmek çok güzel. Burada gençler de bu eylemlerin gerçekleştirilmesi anlamında önemli ortaklarımız, partnerlerimiz. Sağlamaya çalıştığımız şey, sadece taahhütlerde ve hedeflerde gençlerin düşünülmesinin bir kenara bırakılıp artık onların da sesinin duyurulması. Gençler, yani 35 yaş altı insanlar, dünya çapında genel dünya nüfusunun yarısını temsil ediyor. COP31 sürecinde bu anlamda iklim değişikliğinden sonra bütün tarafların, bütün başkanlıkların, bütün bakanlıkların da oynayacağı önemli roller var. Sizin mesajlarınızı COP31 toplantısına taşıyacağım ki gerçekten gençlerin uygulayıcı ortaklar olarak sesinin duyurulmasını sağlayabilelim."

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru da COP31'in iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hedeflerin somut adımlara dönüşmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlenmesi açısından önemli bir buluşma olduğunu dile getirdi.

Koru, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda fikirlerine önem verdiklerini belirterek, "Bugün Konya'da gerçekleştirdiğimiz buluşmayı gençlerimizin sesini bu ortak geleceğin inşasına taşıyacak kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çevresine duyarlı, sorumluluk alan ve üreten gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Higgins, iklim değişikliği, çevre, sürdürülebilirlik ve iklim eylemi konularında gençlerden gelen soruları da cevapladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel COP31 Gençlik İklim Şampiyonu Higgins, Konya'da gençlerle iklim eylemini konuştu - Son Dakika

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