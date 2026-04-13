COP31 İklim Şampiyonu Ağırbaş, Antalya Zirvesi Hedeflerini ve Sıfır Atık Gündemini Açıkladı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesi kapsamında hedeflerini paylaştı. Ağırbaş, görevinin hükümetler ile devlet dışı aktörler arasında köprü kurmak ve gönüllü iklim eylemlerini kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Brezilya'daki COP30'dan Antalya'ya uzanan süreci 'müzakere aşamasından uygulama aşamasına geçiş' olarak nitelendirdi ve Küresel İklim Eylem Ajandası'nın 6 tematik ekseninde çözümleri ileri taşıyacaklarını ifade etti.

İklim krizinin birbirine bağlı boyutlarına değinen Ağırbaş, gıda israfı ve su kıtlığı gibi sorunlara bütüncül yaklaşımın şart olduğunu vurguladı. Fosil yakıtlardan adil geçişin savunmasız toplulukları koruyarak gerçekleşmesi gerektiğini, yeni yeşil iş alanlarının yaratılmasının önemli olduğunu söyledi. COP31'deki Küresel Durum Değerlendirmesi'nin dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarıyla ölçeklenebilir çözümleri hayata geçireceğini ekledi.

'Sıfır Atık' gündeminin merkezde olduğunu belirten Ağırbaş, kaynak verimliliğini artırarak emisyonları azaltmayı ve savunmasız toplulukların yaşamını iyileştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Girişimi'nin İstanbul'dan başlayacağını, şehirleri laboratuvar gibi kullanarak dünya için model oluşturacaklarını ifade etti. Özel sektör ve hayırsever kuruluşlarla işbirliği yapılacağını ve COP31'de Güven Fonu girişimiyle finansmanı güçlendireceklerini bildirdi.

COP31 sürecinde 'Antalya yolu' kavramını kapsayıcı, adil ve erişilebilir bir yaklaşım olarak tanımlayan Ağırbaş, devlet dışı aktörlerin merkezde olduğu bir yol izleneceğini söyledi. Antalya'nın kapsayıcı bir zirve için ideal mekan sunduğunu, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında köprü rolü oynayabileceğini belirtti. Kişisel vizyonunu 'çocukların iklim krizinden kurtarıldığı bir dünya' şeklinde özetleyerek, gelecek nesiller için adil bir dünya tasarladıklarını ifade etti.