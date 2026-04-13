Üye Girişi
Son Dakika Logo

COP31 İklim Şampiyonu Ağırbaş, Antalya Zirvesi Hedeflerini ve Sıfır Atık Gündemini Açıkladı

13.04.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Antalya'da düzenlenecek zirvede uygulama odaklı çözümler, sıfır atık girişimleri ve kapsayıcı yaklaşımlar üzerinde durarak Türkiye'nin iklim diplomasisindeki rolünü vurguladı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesi kapsamında hedeflerini paylaştı. Ağırbaş, görevinin hükümetler ile devlet dışı aktörler arasında köprü kurmak ve gönüllü iklim eylemlerini kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Brezilya'daki COP30'dan Antalya'ya uzanan süreci 'müzakere aşamasından uygulama aşamasına geçiş' olarak nitelendirdi ve Küresel İklim Eylem Ajandası'nın 6 tematik ekseninde çözümleri ileri taşıyacaklarını ifade etti.

İklim krizinin birbirine bağlı boyutlarına değinen Ağırbaş, gıda israfı ve su kıtlığı gibi sorunlara bütüncül yaklaşımın şart olduğunu vurguladı. Fosil yakıtlardan adil geçişin savunmasız toplulukları koruyarak gerçekleşmesi gerektiğini, yeni yeşil iş alanlarının yaratılmasının önemli olduğunu söyledi. COP31'deki Küresel Durum Değerlendirmesi'nin dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarıyla ölçeklenebilir çözümleri hayata geçireceğini ekledi.

'Sıfır Atık' gündeminin merkezde olduğunu belirten Ağırbaş, kaynak verimliliğini artırarak emisyonları azaltmayı ve savunmasız toplulukların yaşamını iyileştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Girişimi'nin İstanbul'dan başlayacağını, şehirleri laboratuvar gibi kullanarak dünya için model oluşturacaklarını ifade etti. Özel sektör ve hayırsever kuruluşlarla işbirliği yapılacağını ve COP31'de Güven Fonu girişimiyle finansmanı güçlendireceklerini bildirdi.

COP31 sürecinde 'Antalya yolu' kavramını kapsayıcı, adil ve erişilebilir bir yaklaşım olarak tanımlayan Ağırbaş, devlet dışı aktörlerin merkezde olduğu bir yol izleneceğini söyledi. Antalya'nın kapsayıcı bir zirve için ideal mekan sunduğunu, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında köprü rolü oynayabileceğini belirtti. Kişisel vizyonunu 'çocukların iklim krizinden kurtarıldığı bir dünya' şeklinde özetleyerek, gelecek nesiller için adil bir dünya tasarladıklarını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türkiye, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:17:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.