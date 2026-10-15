COP31 kapsamında Ankara İklim Geçişi Forumu başladı, Hasar 3 km'lik modeli anlattı - Son Dakika
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COP31 kapsamında Ankara İklim Geçişi Forumu başladı, Hasar 3 km'lik modeli anlattı

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COP31 kapsamında Ankara İklim Geçişi Forumu başladı, Hasar 3 km\'lik modeli anlattı
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COP31 kapsamında hazırlanan Ankara İklim Geçişi Forumu, 15-16 Ekim'de Ankara'da başladı; forum çevrim içi de takip edilebiliyor. İklim Diplomasisi Baş Yetkilisi Halil Hasar, erken uyarı sistemleri ve 3 kilometre çözünürlüklü iklim modellerinin önemini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP 31) kapsamında hazırlanan Ankara İklim Geçişi Forumu başladı. İki gün sürecek forumda, yerel ve ulusal iklim adımları ele alınıyor.

Ankara'da 15-16 Ekim'de düzenlenen ve çevrim içi olarak da takip edilebilen Ankara İklim Geçişi Forumu'na, COP31 İklim Diplomasisi Baş Yetkilisi ve İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Merino Dominguez ve Avrupa Birliği Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Louisa Wyganowski katıldı.

COP31 İklim Diplomasisi Baş Yetkilisi ve İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, iklim değişikliğiyle mücadelede erken uyarı sistemlerinin ve verilerin değerli olduğunu belirterek, "Bir mahallede sıcak hava dalgası var, diğer mahallede yağmurla, selle mücadele var. Normallerin bile değiştiği başka bir dönemde yaşıyoruz" dedi.

Hasar, iklim değişikliğiyle mücadelede geliştirdikleri yöntemlere ilişkin, "Bugüne kadar yapılan iklim modellerinde yaklaşık 100 kilometrekarelik bir alanı tek bir sonuç olarak görüyorduk. Şimdi 3 kilometre çözünürlüğe indirilmiş bir model çalışması var. 9 kilometrekare bir alanda, bir mahalleye indirebildiğimiz bir iklim projeksiyonu demek. Buna göre farazi olarak, 'Şu bölgede yağışın düşme ihtimali yüzde 70'tir' gibi bir sonuç çıktı önümüze. Toplumu daha hazır hale getirmek için bilimsel verilerden faydalanan bir altyapı oluşturduk. Yakın geleceği ve yüzyılın sonunu hem düşük hem yüksek emisyon senaryolarıyla birlikte ele alan bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, forumda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İklim taahhütlerini somut eylemlere dönüştürebiliriz" diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski ise "İklim değişikliği herhangi bir kurum, belediye ya da ülke tek başına bununla mücadele edemez. İlerleme sağlayabilmek açısından sektörler arası birlikte çalışmamız gerekiyor. Hükümetin farklı noktalarının birlikte çalışıyor olması ve insanların çözüm etrafında buluşması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA
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