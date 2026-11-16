COP31 karar taslağı fosil yakıtlardan uzaklaşma ve finansman önerilerini içeriyor

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, ülkeler arasında müzakere edilecek ilk genel karar taslağı yayımlandı. Taslakta fosil yakıtlardan uzaklaşma, iklim finansmanı, elektrifikasyon ve dağ ekosistemlerinin korunmasına yönelik öneriler yer aldı.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar sürecek COP31'de, müzakerelerin ikinci haftasına girilirken ilk genel karar taslağı kamuoyuyla paylaşıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) tarafından yayımlanan 18 sayfalık metin, ülkelerin üzerinde görüşmelerini sürdüreceği önerileri içeriyor. Taslağın henüz kabul edilmiş bir karar niteliği taşımadığı ve nihai metnin müzakereler sonucunda şekilleneceği belirtildi.

FOSİL YAKITLAR

Taslakta, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefi doğrultusunda enerji dönüşümünün hızlandırılması ele alındı. Fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik çabaların artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve düşük emisyonlu teknolojilere geçişin desteklenmesi önerildi.

120 MİLYAR DOLAR

Metinde, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlaması için finansman desteğinin artırılması da gündeme getirildi. Bu kapsamda iklim uyum finansmanının 2035 yılına kadar yıllık en az 120 milyar dolara çıkarılması önerisi taslakta yer aldı. Finansman ihtiyacının karşılanması, iklim değişikliğinden daha fazla etkilenen ülkelerin öncelikli talepleri arasında bulunuyor.

ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ

Taslakta enerji dönüşümüne ilişkin öneriler arasında elektrifikasyonun hızlandırılması da bulunuyor. Küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e yükseltilmesi hedefiyle elektrik kullanımının yaygınlaştırılması ve temiz enerji teknolojilerine geçişin desteklenmesi öngörülüyor.

DAĞLAR İÇİN PROGRAM

Karar taslağında dikkat çeken başlıklardan biri de dağ ekosistemleri oldu. Metnin 31'inci maddesinde, dağlar ve iklim değişikliği konusunda özel bir çalışma programı oluşturulması önerildi. Böylece iklim değişikliğinin dağlık bölgeler üzerindeki etkilerinin uluslararası müzakerelerde daha kapsamlı ele alınması amaçlanıyor.

MÜZAKERELER SÜRECEK

COP31 Başkanlığı tarafından tarafların değerlendirmesine sunulan taslak, ülkeler arasında henüz uzlaşma sağlandığı anlamına gelmiyor. Metindeki önerilerin konferansın ikinci haftasında yapılacak görüşmelerde değiştirilmesi, genişletilmesi veya çıkarılması mümkün. Nihai kararların, tarafların uzlaşması halinde konferans sonunda kabul edilmesi bekleniyor.