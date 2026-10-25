COP31 öncesi İstanbul'da 9'u uzun 11'i kısa 20 belgesel ücretsiz gösterilecek - Son Dakika
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COP31 öncesi İstanbul'da 9'u uzun 11'i kısa 20 belgesel ücretsiz gösterilecek

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İklim krizinin farklı coğrafyalardaki etkilerini konu alan 20 belgesel, COP31 öncesinde 27-28 Ekim ve 31 Ekim-1 Kasım'da İstanbul'daki Atlas 1948 Sineması'nda ücretsiz izlenebilecek. Programda 9 uzun ve 11 kısa metrajlı yapım gösterilecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde, iklim krizinin farklı coğrafyalardaki etkilerini konu alan 20 belgesel İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, COP31 kapsamında, COP ART çatısı altında düzenlenen "COP31 Belgesel Günleri", 27-28 Ekim ve 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde İstanbul'daki Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Sundance, Cannes, Berlin ve Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali (IDFA) gibi uluslararası festivallerde gösterilen ve ödüller kazanan yapımlardan oluşan programda, 9 uzun metraj ve 11 kısa metraj olmak üzere toplam 20 belgesel yer alacak.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinlikte, Amazon ormanlarından Sibirya'nın donmuş topraklarına, Filistin'in zeytinliklerinden Moğolistan'ın meralarına, Kenya'nın kurak bölgelerinden Türkiye'deki Salda Gölü'ne uzanan hikayeler izleyiciyle buluşacak.

Belgesellerde, iklim değişikliğinin doğa ve insan yaşamı üzerindeki etkilerinin yanı sıra biyoçeşitliliğin korunması, gıda ve su güvenliği, yerli halkların hakları, ekolojik restorasyon ve iklim politikaları ele alınacak.

Doğayı koruma mücadelesi belgesellere yansıyacak

Etkinlik kapsamında gösterilecek Alexandre Bouchet yönetmenliğindeki "Raoni - Amazon Savaşçısı", Kayapo lideri Raoni Metuktire'nin Amazon ormanlarını korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

2026 Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Belgesel Büyük Jüri Ödülü'nü ve aynı yıl Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Belgesel Ödülü'nü kazanan "Bir Dağa Sahip Çıkmak" ise Karadağ'ın Sinjajevina yaylasında yaşayan Gara ve Nada'nın topraklarını koruma mücadelesini anlatıyor.

David Allen'ın yönettiği "Yeniden Yaban", İngiltere'deki ekolojik restorasyon çalışmalarını, Robin Petre'nin "Yalnızca Yeryüzünde" belgeseli ise İspanya'nın Galiçya bölgesindeki orman yangınlarının insan ve yaban hayatı üzerindeki etkilerini izleyiciye aktarıyor.

Kenya'da kuraklık nedeniyle azalan su ve otlak kaynakları üzerindeki çatışmaları ele alan "Laikipia Mücadelesi" ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçlarıyla kurduğu bağı anlatan "Kenan Diyarı" da programda yer alıyor.

"Beyaz Saray Etkisi" belgeseli, eski ABD Başkanı George Bush dönemine ait arşiv görüntüleri üzerinden iklim politikalarının geçmişini ve iklim eyleminin gecikmesinde siyasi ve ekonomik çıkarların rolünü inceliyor.

Sofie Benoot'nun "Elma Sirkesi" belgeseli ise insan bedeniyle yerküre arasındaki ilişkiyi farklı coğrafyalardan örneklerle ele alıyor.

AA Productions imzalı Salda belgeseli de gösterilecek

Programda, Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan ve Atakan Kerküklü'nün yönettiği "Salda: Kızıl Gezegene Açılan Köprü" belgeseli de izleyiciyle buluşacak.

Türkiye ve ABD'den bilim insanlarının katkılarıyla hazırlanan yapımda, Burdur'daki Salda Gölü'nün jeolojik özellikleri ile Mars araştırmaları arasındaki ilişki anlatılıyor.

Belgesel, Salda Gölü'nün bilimsel araştırmalar açısından taşıdığı önemi ortaya koyarken doğal alanların korunmasının gerekliliğine de dikkati çekiyor.

Uluslararası festivallerde ödül alan kısa belgeseller gösterilecek

COP31 Belgesel Günleri kapsamında iki ayrı seçkiden oluşan kısa film programında 11 belgesel yer alacak.

Theo Panagopoulos'un yönettiği, 2025 Sundance Film Festivali'nde Kısa Film Büyük Jüri Ödülü'nü ve 2024 IDFA'da En İyi Kısa Belgesel Ödülü'nü kazanan "Çiçekler Sessizce Tanıklık Ediyordu", Filistin'de 1930'lu ve 1940'lı yıllarda çekilen doğa görüntülerinden hareketle sömürgecilik ve kültürel hafıza arasındaki ilişkiyi ele alıyor.

Cannes Eleştirmenler Haftası'nda ödüle değer görülen "Maden", Fas'taki kömür madencilerinin yaşamını ve adil dönüşüm meselesini, "Bulanık Akıntılar" ise Filistin'de su kaynaklarına erişim sorununu konu ediniyor.

Kısa film seçkisinde ayrıca Irak'taki sulak alanların yok olma tehdidini anlatan "Altından Nehirler Akan", Uganda'da sömürgeci coğrafya anlayışını sorgulayan "Keşif", Moğolistan'da iklim değişikliğinin göçebe yaşam üzerindeki etkilerini işleyen "Sınırdaki Çobanlar" ve California'daki orman yangınlarının ardından ortaya çıkan sağlık risklerini ele alan "Hala Ayakta" bulunuyor.

Sibirya'da donmuş toprakların çözülmesini konu alan "Chuuraa", İnuit topluluklarının karibu ile ilişkisini anlatan "Tuktuit: Karibu" ve Amazon'daki yerli toplulukların hafızasına odaklanan "Lanawaru" da gösterilecek yapımlar arasında yer alıyor.

2026'da En İyi Kısa Belgesel dalında Oscar'a aday gösterilen "Tam Bir Tuhaflık" ise çölde terk edilmiş bir astronomi gözlemevini keşfeden üç eşeğin yolculuğunu konu ediniyor.

Gösterimler Antalya'da devam edecek

İstanbul'daki gösterimler 27-28 Ekim ve 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde, her gün 11.00, 13.15, 15.30, 17.45 ve 20.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Beş filmden oluşan birinci kısa film seçkisi 98 dakika, altı filmden oluşan ikinci seçki ise 92 dakika sürecek.

İstanbul'daki programın ardından COP31 Belgesel Günleri, 9-12 Kasım tarihlerinde Antalya Bilim Merkezi/Dokumapark'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA
Kültür SanatBelgeselİstanbulGüncelCOP31Son Dakika

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