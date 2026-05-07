COP31 Öncesi Medya Turu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın iş birliğinde 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, ikinci kez çevre ve iklim medya turu düzenlenecek. İlki 27-29 Mart'ta İstanbul ve Kocaeli'de; ikinci ayağı 9-11 Mayıs'ta Hatay ve İstanbul'da yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; COP31 kapsamında 9-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında kapsamlı bir çevre ve iklim medya turu düzenlenecek. İlki 27-29 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen medya turunun ikinci ayağı Hatay ve İstanbul olacak. Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılmasını hedefleyen 'Road to COP31: Sustainable Future International Media Program' başlıklı organizasyona; İngiltere, Macaristan, İspanya, Güney Kore, İtalya, Sırbistan, Fas, Karadağ, Kuzey Makedonya, Azerbaycan ve KKTC olmak üzere 11 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılım sağlayacak. Program ile Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler, uluslararası basın mensuplarına aktarılacak. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak.

SAHA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Medya turu çerçevesinde katılımcılar, ilk olarak Hatay'da düzenlenecek 'Türkiye'nin COP31 Yolculuğu: Dirençli Şehirler Programı' kapsamında bir saha ziyareti gerçekleştirecek, sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile görüşecek. Medya mensupları bu görüşmede; daha adil, kapsayıcı ve işlevsel bir küresel düzenin inşasına katkı sunmayı hedefleyen ve diyalog, aksiyon ve uzlaşı ilkeleri doğrultusunda şekillenecek olan COP31 süreci hakkında bilgi edinecek.

Programın son gününde dünyanın en derin ikinci üretim tesisi olan İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi ziyaret edilecek. Katılımcılar, tarımda sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm konularında bilgilendirilecek. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali kapsamında çevre tırı ziyaret edilecek. Çevre ve iklim medya turları kapsamında COP31 Zirvesi'ne kadar 4 basın turu daha gerçekleştirilecek.